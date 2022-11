Doug Ford propose d’abroger la loi pour arrêter la grève de l’éducation en Ontario

Le premier ministre Doug Ford a déclaré qu’il était prêt à annuler la loi qui a rendu la grève des travailleurs de l’éducation de l’Ontario illégale si leur syndicat est prêt à mettre fin à leur débrayage massif.

« En signe de bonne foi, notre gouvernement est prêt à annuler la loi, est prêt à annuler l’article 33, mais seulement si le SCFP accepte de montrer un geste similaire de bonne foi en arrêtant sa grève et en laissant nos enfants retourner dans leurs salles de classe, », a déclaré Ford lors d’une conférence de presse lundi matin.

Ford a déclaré qu’il tendait ce «branche d’olivier» au Syndicat canadien de la fonction publique (SCFP) comme une invitation à revenir à la table de négociation.

Les négociations entre les deux parties sont au point mort depuis plus d’une semaine. Le ministre de l’Éducation, Stephen Lecce, a refusé d’examiner une contre-offre présentée par le SCFP la semaine dernière à moins qu’il ne retire la grève de la table.

Mais maintenant, alors que les écoles de toute la province ferment pour une deuxième journée d’école, Ford a déclaré qu’il était prêt à être «flexible» et à conclure un «accord équitable» qui offre plus d’aide aux travailleurs à faible revenu.

« Les étudiants ont vécu tellement de choses. Ils ne méritent pas d’être pris au milieu de ces négociations. Ce dont ils ont besoin et qu’ils méritent, c’est d’être de retour pour rattraper leur retard. Pour le bien de nos étudiants, le SCFP s’il vous plaît accepter cette offre. Retirez la grève de la table et laissez nos enfants retourner en classe », a déclaré Ford.

Lecce s’est tenu derrière le premier ministre lors de la conférence de presse de Queen’s Park, mais il n’a pas pris la parole sur le podium.

Deux heures plus tard, Mark Hancock, le président du SCFP, ainsi qu’un certain nombre de dirigeants syndicaux nationaux et provinciaux, devraient annoncer une escalade dans la riposte contre le projet de loi 28.

Présentée à l’Assemblée législative lundi dernier par Lecce et adoptée jeudi en fin d’après-midi, la « Loi sur le maintien des élèves en classe » rend illégale la grève pour les travailleuses et travailleurs de l’éducation du SCFP. Il leur a également imposé un contrat de quatre ans. Cette législation a été adoptée jeudi en fin d’après-midi.

Les travailleurs de l’éducation du SCFP (Syndicat canadien de la fonction publique) font la grève sur la ligne de piquetage à Kingston, en Ontario, le vendredi 4 novembre 2022. LA PRESSE CANADIENNE/Lars HagbergUne source a déclaré à CTV News Toronto que “rien n’est sur la table” à ce stade et que le SCFP examine les actions que d’autres membres, en dehors de la section locale du secteur de l’éducation, peuvent entreprendre, y compris une manifestation politique plus large.

Vendredi dernier, les 55 000 concierges, éducateurs de la petite enfance, aides-enseignants et membres du personnel administratif de l’Ontario ont débrayé après avoir échoué à conclure un accord contractuel avec le gouvernement Ford.

Au cours de la fin de semaine, la Commission des relations de travail de l’Ontario a tenu une audience pour déterminer la légalité de cette action professionnelle. Une décision est attendue lundi.