Doug Ford peut probablement invoquer le privilège parlementaire pour éviter l’enquête sur la Loi sur les mesures d’urgence. Devrait-il ?

Doug Ford peut être sur une base juridique solide alors qu’il cherche à invoquer le privilège parlementaire et à éviter de témoigner devant la commission de la Loi sur les mesures d’urgence – mais certains experts se demandent si le premier ministre de l’Ontario abuse de cette tactique.

“Il l’utilise d’une manière si puissante qu’il utilise essentiellement le privilège parlementaire presque comme une épée”, a déclaré Mary Liston, professeure agrégée à la faculté de droit Peter A. Allard de l’Université de la Colombie-Britannique.

“Comme si vous vous protégiez – mais vous êtes agressif à ce sujet.”

Ford et son ancien solliciteur général Sylvia Jones ont été convoqués lundi pour témoigner devant la Commission d’urgence de l’ordre public, qui enquête sur la réponse du gouvernement aux manifestations de convois de camions de l’hiver dernier.

Le lendemain, les avocats de Ford et Jones ont déposé une demande de contrôle judiciaire auprès de la Cour fédérale visant à annuler l’assignation, invoquant le privilège parlementaire. Ils soutiennent que l’assignation porte atteinte à ce privilège en tentant de contraindre Ford et Jones à témoigner.

Cette décision, a déclaré Liston, crée des tensions entre la séparation des pouvoirs et “d’autres principes constitutionnels importants, comme la primauté du droit, comme les gouvernements responsables, toute notre tradition démocratique de responsabilité et de responsabilisation du gouvernement”.

REGARDER | Ford combat les convocations : Doug Ford s’engage à lutter contre les sommations à témoigner lors de l’enquête sur la Loi sur les mesures d’urgence Le premier ministre de l’Ontario, Doug Ford, a déclaré qu’il contesterait une assignation à témoigner lors de l’enquête sur l’utilisation par le gouvernement fédéral de la Loi sur les mesures d’urgence l’hiver dernier. La commission chargée de l’enquête a déclaré avoir demandé à plusieurs reprises à Ford de participer, mais ces demandes ont été refusées.

C’est une “sorte de mini-crise constitutionnelle potentielle”.

Le dossier judiciaire de Ford soutient que le privilège parlementaire protège les membres de l’Assemblée législative de l’Ontario contre l’obligation de témoigner dans toute procédure pendant que la législature est en session et, en pratique, pendant 40 jours avant et après chaque session et les périodes d’ajournement de la chambre.

“Les assignations ont été délivrées sans compétence, en vertu d’une erreur de droit, et doivent être annulées”, indique la requête. “Un préjudice irréparable se produira si un sursis n’est pas accordé.”

Liston dit que Ford et Jones doivent prouver que l’immunité de témoignage – qui est un aspect important du privilège parlementaire – s’applique dans ce cas.

“Et je pense qu’ils pourront le faire assez facilement”, a-t-elle déclaré. “Mais ensuite, vous entrez dans ces zones grises de, eh bien, quelle est la portée de cela?”

Affaires législatives

Steven Chaplin, un avocat qui a conseillé le gouvernement fédéral sur questions de droit constitutionnel, y compris le privilège parlementaire, affirme que l’équipe juridique de Ford a de bonnes raisons juridiques et constitutionnelles pour revendiquer le privilège.

“Maintenant, que ce soit le bon usage ou non, c’est une autre chose”, a-t-il déclaré.

Chaplin a déclaré que la question du privilège parlementaire avait déjà été portée devant les tribunaux. La Cour suprême du Canada, dans une affaire de 2005, par exemple, a établi plusieurs privilèges auxquels les assemblées législatives provinciales ont droit, y compris l’immunité contre la convocation en matière civile.

Une affaire devant un tribunal fédéral la même année – impliquant l’enquête Gomery sur le scandale des commandites fédérales – a confirmé que le privilège s’appliquait également aux commissions, dit-il.

Le but d’invoquer un tel privilège est de protéger la législature de toute ingérence, afin que les parlementaires ne soient pas appelés à s’abstenir des affaires législatives, dit Chaplin.

“La législature a, fondamentalement et constitutionnellement, le premier appel à la présence et à la participation des membres, et les gens ne peuvent pas être convoqués en dehors de cela”, a-t-il déclaré.

Sans privilège, par exemple, il est possible qu’un membre de la législature soit convoqué au tribunal par un opposant politique pour manquer un vote à venir, a-t-il déclaré.

La police applique une injonction contre les manifestants du convoi, près de la Colline du Parlement le 19 février. La commission enquête sur la réponse du gouvernement aux manifestations de l’hiver dernier. (Evan Mitsui/CBC)

“Donc, tout à coup, ils ne peuvent pas assister à leurs fonctions constitutionnelles”, a-t-il déclaré. “Et les tribunaux ont déclaré que c’était un privilège valide.”

Mais Chaplin dit qu’il y a aussi des questions valables quant à savoir si ce privilège devrait prolonger ces 40 jours avant et après chaque session, quelque chose qui remonte à l’époque de la Magna Carta, quand cela pouvait prendre des jours ou des semaines pour arriver au Parlement.

“Les gens ont essayé à plusieurs reprises de se disputer, eh bien, les 40 jours n’ont aucun sens au 21e siècle.”

Cependant, la règle des 40 jours n’est pas codifiée, a déclaré Liston. Elle dit qu’il y a eu de la littérature scientifique et des décisions de certains orateurs de la maison sur la question, mais les tribunaux ne sont pas liés par ces règles.

Cela suggère que le contrôle judiciaire actuellement devant la Cour fédérale pourrait conclure, lorsque la législature n’est pas en session, que Ford pourrait être contraint de témoigner, a-t-elle déclaré.

Bien que le premier ministre de l’Ontario puisse avoir le droit d’invoquer un tel privilège, sa décision de le faire dans ce cas est un «exercice particulièrement intéressé», a déclaré Emmett Macfarlane, professeur agrégé de sciences politiques à l’Université de Waterloo.

Le premier ministre Justin Trudeau a annoncé qu’il témoignerait devant la commission. (La Presse canadienne/Darren Calabrese)

Il dit que les politiciens renoncent régulièrement au privilège, mais Ford, dans ce cas, essaie simplement d’éviter de répondre à des questions difficiles sur son leadership lors des manifestations du convoi.

Le premier ministre Justin Trudeau, par exemple, a déclaré qu’il témoigner devant la commission.

“Il est reconnu que ce n’est pas parce que le privilège existe que ce sont parfois des tâches ou des affaires importantes auxquelles les politiciens devraient participer. Et cette enquête n’est pas moins importante”, a-t-il déclaré.

“Et donc ce n’est pas seulement une question morale ou éthique plus large de lui esquivant une enquête pour des raisons politiques. Il abuse aussi, très franchement, du privilège. Il profite d’un existant, mais pas pour une bonne raison.”

Macfarlane a déclaré que les actions de Ford pourraient être l’occasion de repenser la manière dont le privilège parlementaire est utilisé.

“Je ne pense pas qu’il faille abolir bon gré mal gré tous ces privilèges, mais je pense qu’il y a beaucoup de place pour repenser leur portée. Et je ne pense pas qu’il y ait une quelconque justification à une immunité générale contre la convocation à des enquêtes ou à des tribunaux.

“Et je pense que c’est un exemple clair de la raison pour laquelle nous devrions repenser ces choses.”