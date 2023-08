Doug Ford nie que les développeurs de Greenbelt aient obtenu un traitement préférentiel

Le premier ministre de l’Ontario, Doug Ford, a déclaré aux journalistes que « personne n’avait de traitement préférentiel » lorsqu’il s’agissait de choisir quels terrains de la Ceinture de verdure ouvriraient pour le développement quelques jours après qu’un rapport explosif du vérificateur général ait suggéré que la prise de décision favorisait certains promoteurs ayant accès au ministère.

Le commentaire a été fait lors d’une conférence de presse à Mississauga vendredi matin, où le premier ministre annonçait que 40 logements supervisés supplémentaires seraient opérationnels l’année prochaine.

Au cours de la conférence de presse, le premier ministre et le ministre du Logement, Steve Clark, ont été inondés de questions sur le rapport du vérificateur général, qui indiquait que le personnel « favorisait certains promoteurs » ayant un accès direct au ministère du Logement. Le rapport a également constaté que le processus manquait de transparence et ne tenait pas compte des impacts environnementaux, agricoles et financiers des changements.

« Personne n’a eu de traitement préférentiel », a déclaré Ford aux journalistes avant de passer aux points de discussion sur la crise du logement, que son gouvernement a utilisée comme raison pour développer la Ceinture de verdure.

« Nous le changeons pour construire des maisons pour les personnes qui en ont besoin. »

Le rapport du vérificateur général, qui a été publié mercredi, a noté qu’aucune preuve n’a pu être trouvée pour étayer l’affirmation selon laquelle le retrait de terres de la Ceinture de verdure était nécessaire pour atteindre les objectifs du gouvernement en matière de logement.

Le premier ministre et le ministre du Logement ont fait valoir que le groupe de travail provincial sur l’abordabilité du logement, ainsi que les autres sources d’information citées dans le rapport, datent de plus d’un an et demi.

Les deux politiciens ont évité d’autres questions sur le rapport vendredi en répétant le fait que leur gouvernement mettra en œuvre 14 des 15 recommandations formulées par le vérificateur général.

La seule recommandation qu’ils ne mettront pas en œuvre est la réévaluation de l’enlèvement des terres de la Ceinture de verdure.

Le premier ministre de l’Ontario, Doug Ford (à gauche), et le ministre des Affaires municipales et du Logement, Steve Clark (à droite), s’adressent aux médias lors d’une conférence de presse à la suite de la publication du rapport spécial du vérificateur général sur les modifications apportées à la Ceinture de verdure, à Queens Park, à Toronto , mercredi 9 août 2023. LA PRESSE CANADIENNE/Arlyn McAdorey

L’opposition officielle de l’Ontario a demandé dans une lettre envoyée vendredi que la législature soit rappelée « immédiatement » afin de répondre pleinement au rapport.

«La plus grande préoccupation est la nécessité de rétablir immédiatement les protections de la Ceinture de verdure pour les terres qui ont été supprimées par le biais du processus partial et négligent supervisé par le ministre des Affaires municipales et du Logement», a écrit le chef du NPD à la Chambre, John Vanthof, au chef du gouvernement à la Chambre, Paul Calandra.

Le rappel de la législature traiterait principalement des affirmations selon lesquelles la grande majorité des décisions concernant le retrait des terres de la ceinture de verdure étaient dirigées par le chef de cabinet de Clark, Ryan Amato, qui a proposé 14 des 15 sites qui ont finalement été retirés de la ceinture de verdure. Plus de 90 % du terrain pourrait être lié à trois promoteurs.

Les propriétaires des 15 terrains choisis dans le cadre de ce processus pourraient voir une augmentation de plus de 8,3 milliards de dollars de la valeur de leurs propriétés, selon le rapport.

Le rapport a également révélé qu’Amato avait mis en place un calendrier strict de trois semaines pour l’équipe de fonctionnaires chargée d’examiner les sites à supprimer et les critères modifiés lorsqu’il a été déterminé que la plupart des sites ne correspondraient pas aux paramètres définis.

Le gouvernement a maintenu que des changements rapides à la Ceinture de verdure étaient nécessaires pour construire plus de logements en pleine crise.

À la recommandation du vérificateur général, le bureau du premier ministre a demandé au commissaire à l’intégrité de l’Ontario d’enquêter sur la façon dont Amato a traité le dossier. Un porte-parole a confirmé qu’ils examinaient actuellement la demande.

Si le commissaire à l’intégrité décide de poursuivre une enquête, il examinera si le chef de cabinet de Clark « a agi contrairement aux exigences de la Loi sur la fonction publique de l’Ontario ».

Cela comprend l’examen des conflits d’intérêts potentiels.

En outre, le rapport a révélé que le personnel politique recevait des courriels de lobbyistes et d’autres parties externes sur des comptes de messagerie personnels, qui étaient ensuite transmis à leurs courriels gouvernementaux. Il y a également eu des cas où des e-mails gouvernementaux ont été transférés vers des comptes personnels, contrairement aux directives de cybersécurité.

« La communication entre les lobbyistes et le personnel politique à l’aide de leurs comptes de messagerie personnels crée également la perception d’un accès et d’un traitement préférentiels, et donc un avantage injuste pour ceux qui reçoivent des informations confidentielles non autorisées du personnel politique », indique le rapport.

Les courriels étaient également « régulièrement supprimés par le personnel politique », a déclaré le vérificateur général.