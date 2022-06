Doug Ford doit faire de l’environnement une priorité – ou risquer d’endommager la marque PC

Des félicitations s’imposent au premier ministre Doug Ford pour sa victoire impressionnante. Son gouvernement a gagné parce que l’opposition est faible, et plus important encore, parce que Ford a prouvé à de nombreux sceptiques qu’il pouvait être une main ferme au volant pendant une période de crise sans précédent.

Ce genre de leadership pragmatique et franchement humain sera essentiel au cours des prochaines années. Nous sommes confrontés à des défis assez laids, de la possibilité d’une stagflation à la manière des années 1970 à la plus grande menace à laquelle l’humanité ait jamais été confrontée : la crise climatique.

Je sais ce que les stratèges de Ford vont dire — les conservateurs ne gagnent pas sur l’environnement. Témoin la campagne à la direction des conservateurs fédéraux, où il enregistre à peine une mention. Mais cette évaluation est au mieux à courte vue, et au pire, une erreur fatale.

Ce ne sont pas des temps de manuel. De plus, abandonner la propriété du dossier du réchauffement climatique à la foule éveillée et aux élites libérales, c’est aussi renoncer aux félicitations et à l’avantage de la marque qui accompagnent la capitalisation sur les opportunités économiques massives que le changement climatique nécessite.

En effet, le gouvernement Ford parie des milliards de dollars des contribuables non seulement pour construire des véhicules électriques dans cette province, mais pour développer toute la chaîne d’approvisionnement, de l’extraction des minéraux essentiels nécessaires aux batteries électriques, à l’infrastructure et au traitement des minéraux.

Rappelez-vous, les voitures et l’exploitation minière sont des emplois et des trucs économiques conservateurs assez sûrs et conformes à la marque. Mais qu’en est-il de toutes les autres choses que nous devons faire pour nous préparer et atténuer les pires impacts du réchauffement de la planète et la perte dramatique de biodiversité qui en découle ?

Plus précisément, qu’en est-il de la conservation des forêts intactes et des infrastructures naturelles, telles que les zones humides qui sont absolument essentielles pour la séquestration du carbone, la sauvegarde des espèces menacées, la garantie d’une eau propre et la protection des habitations et des communautés contre les catastrophes climatiques telles que les inondations ?

La conservation est non seulement intrinsèquement conservatrice (c’est même dans le mot !), mais lorsqu’il s’agit de lutter contre le changement climatique, c’est le moyen le moins cher de réduire les émissions de carbone à grande échelle et de se protéger contre les inondations coûteuses, sans une dépense massive des contribuables. Quoi de plus conservateur que ça ?

Le gouvernement Ford a reconnu la valeur des zones humides, par exemple, en 2020 lorsqu’il a annoncé un investissement «historique» de 30 millions de dollars sur cinq ans pour restaurer les zones humides du bassin versant des Grands Lacs. Mais bien que la restauration puisse être nécessaire, c’est un faible fac-similé par rapport à la protection d’espaces naturels intacts. Alors pourquoi payons-nous pour du faux alors que nous pouvons obtenir le vrai gratuitement ?

Vous pouvez parier que les Ontariens voudront savoir. Dans les villes de Collingwood et The Blue Mountains, par exemple, un certain nombre de groupes de base se sont formés au cours des derniers mois pour s’opposer à plusieurs développements à grande échelle de type complexe qui empiètent sur l’escarpement du Niagara – une réserve de biosphère de l’UNESCO – et la Silver Creek Wetland, qui est désigné comme étant d’importance provinciale et est le dernier milieu humide côtier intact dans le sud de la baie Georgienne.

Dans les deux cas, les administrations locales, composées de maires et de conseillers à temps partiel gagnant un salaire annuel de 20 000 $, sont dépassées par des promoteurs aux poches profondes qui, lorsqu’ils n’obtiennent pas les approbations qu’ils souhaitent, demandent l’arbitrage au Tribunal foncier de l’Ontario.

Les résidents locaux se mobilisent donc, avec des dizaines de milliers de signatures de pétitions et des affiches apparaissant le long des autoroutes – un peu comme les habitants de Pickering, qui se sont regroupés pour empêcher la construction d’un entrepôt Amazon sur une zone humide protégée.

Bien que cela puisse ressembler à une série de feux de brousse à travers les provinces, des conflagrations géantes ont commencé avec moins, et la marque PC court le risque d’être définitivement goudronnée comme anti-environnement à un moment où cela compte plus que jamais.

Mon conseil au gouvernement Ford : utilisez votre nouveau mandat pour démontrer aux Ontariens que vous pouvez être intelligent, stratégique et attentif à l’économie et à l’environnement, qui sont de plus en plus une seule et même chose. Il s’agit littéralement d’une opportunité unique dans une vie.

