Doug Ford dévoile une carte des détaillants d’alcool ouverts, en pleine grève à la LCBO

Le premier ministre ontarien, Doug Ford, a lancé lundi matin une carte interactive des points de vente de bière et de vin toujours ouverts dans la province, affirmant que « de nombreuses options » s’offrent aux Ontariens, malgré la grève des employés de la Régie. des alcools (LCBO).

Les succursales de la LCBO sont fermées au grand public depuis vendredi dernier, en raison du débrayage des employés.

La carte en ligne lancée par la province (Nouvelle fenêtre) présente plus de 2300 détaillants toujours ouverts en Ontario, y comprenant plus de 1000 producteurs locaux, dit le gouvernement.

La nouvelle carte est une excellent moyen pour les consommateurs de la province de trouver des produits locaux et de soutenir des centaines d’entreprises ontariennes et des milliers de travailleurs ontariens qui fabriquent ces produits affirme Doug Ford dans un communiqué.

Il a également publié une vidéo sur le sujet sur X (anciennement Twitter), dans laquelle il fait la démonstration de la carte interactive

Malgré la grève des employés de la LCBO, vous avez de nombreuses options pour acheter de la bière, du vin, du cidre et même des spiritueux. Une citation de Doug Ford, premier ministre de l’Ontario (X)

La vidéo a suscité de fortes réactions parmi les grévistes rencontrés sur des lignes de piquetage lundi.

Ça ne devrait pas arriver a réagi Bruce Korhonen. Nous sommes en grève puisque nos travailleurs temporaires ne sont pas payés à temps plein at-il dit après avoir regardé la vidéo, pancarte à la main.

Patricia Roode, une employée de la LCBO en grève, a déclaré la vidéo du premier ministre Doug Ford.

Son but est de démontrer que [l’Ontario] n’a pas besoin de la LCBO affirme Patricia Roode.

Le premier ministre ajoute que la vente d’alcool en Ontario sera davantage libéralisée (Nouvelle fenêtre) au cours des prochains mois.

À partir du 1er août, 450 épiceries pourront vendre des boissons alcoolisées prêtes à boire, en plus de la bière et du vin;

Les dépanneurs pourront vendre de la bière, du vin et des boissons prêtes à boire dès le 5 septembre.

Avant le déclenchement de la grève, le syndicat des employés de la LCBO a soutenu que la partie patronale ne négociait pas de bonne foi, entre autres en matière de sécurité d’emploi.

Une vidéo « osée »

Selon la politologue Geneviève Tellier, de l’Université d’Ottawa, la vidéo du premier ministre ontarien représente une très mauvaise nouvelle pour les quelque 9000 travailleurs en grève.

On déclenche une grève puisqu’on veut qu’il y ait des conséquences et si finalement on fait la grève et personne n’en ressent les effets, c’est un coup d’épée dans l’eau remarque-t-elle.

À long terme, la vidéo est néanmoins osée estime Peter Graefe, professeur de science politique à l’Université McMaster. La LCBO c’est une source importante de revenus pour la province, donc peut-être pas le choix le plus intelligent de pousser les gens d’acheter ailleurs dit-il.

Le politologue note cependant que c’est quand même de bonne guerre pendant une grève. Pour le premier ministre, c’est une manière de réduire la pression que le syndicat essaie de mettre sur lui dit le professeur Graefe.

Un député libéral furieux

Le député libéral de Don Valley Est, Adil Shamji a fait partie de son mécontentement sur X (anciennement Twitter)

