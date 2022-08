Doug Ford demande au gouvernement Trudeau de soutenir les soins de santé

Le premier ministre Doug Ford demande une fois de plus au gouvernement fédéral un soutien financier face à une crise croissante de dotation en personnel hospitalier qui a vu certains hôpitaux ontariens fermer leurs portes au cours des dernières semaines.

« Ce n’est pas viable que le gouvernement fédéral nous accorde 22 %. Nous payons 78 pour cent. Et c’est dans tout le pays. Inacceptable », a déclaré Ford lors d’une conférence de presse indépendante à Stratford, en Ontario. mercredi.

« Nous allons continuer à demander au gouvernement fédéral d’intervenir et de faire sa juste part. Il n’y a jamais eu de moment plus important pour le faire.

Les commentaires de Ford font suite à un certain nombre de fermetures de salles d’urgence et d’unités de soins intensifs dans toute la province au cours du long week-end, qui ont obligé quelque 25 hôpitaux à modifier leurs opérations.

De plus, mardi, le Réseau universitaire de santé (UHN) a déclaré au CP24 que trois unités de soins intensifs de l’un des hôpitaux les plus fréquentés de Toronto, le Toronto General, étaient à pleine capacité ou presque, tout en citant une limite de ressources humaines.

Ford n’a fourni aucune nouvelle solution pour résoudre la crise du personnel. Il a ajouté qu’appeler l’armée à l’aide – une mesure prise par la province au début de la pandémie de COVID-19 – n’est pas activement envisagé.

La ministre de la Santé de l’Ontario, Sylvia Jones, a abordé la question mardi après des semaines de silence radio, mais n’a pas qualifié la série de fermetures d’inacceptables.

« C’est toujours une décision très difficile lorsqu’ils doivent fermer un service d’urgence, que ce soit pour quatre heures, un quart de travail ou, dans certains cas, la fin de semaine. Je sais que c’est très difficile pour eux de faire cela et de prendre ces décisions », a déclaré Jones à l’époque.

Pour sa part, Ford a défendu le travail que son gouvernement a fait jusqu’à présent pour régler le problème du système de santé en difficulté de l’Ontario.

Cela comprend l’embauche de plus de 10 500 nouveaux travailleurs de la santé, l’ajout de 3 100 lits d’hôpitaux, la rationalisation du processus d’embauche d’infirmières formées à l’étranger par l’intermédiaire de l’Ordre des infirmières et infirmiers de l’Ontario et le paiement unique de 5 000 $ annoncé en mars pour retenir les infirmières actuellement. travaillant sur le terrain.

Cependant, Ford n’a pas précisé si son gouvernement abrogerait ou non le projet de loi 124 avant son expiration en novembre de cette année.

Le projet de loi, qui plafonne les augmentations de salaire du secteur public à 1% – y compris ceux qui travaillent dans les soins de santé – a été présenté en 2019 comme une “approche juste et limitée dans le temps” pour faire face au déficit de la province.

Depuis lors, les appels à sa révocation sont devenus un cri de ralliement parmi les travailleurs de la santé de l’Ontario, dont certains ont qualifié le projet de loi lui-même de « gifle ».

Malgré ces appels soutenus et répétés, Ford a semblé se renvoyer la balle lors de la discussion de la mesure mercredi, affirmant que “ce sont les hôpitaux qui concluent les accords avec les infirmières”.

«Mais gardons également à l’esprit que toutes les autres provinces n’ont pas cela [Bill 124] et ils ressentent une crise », a-t-il déclaré.

Les appels de Ford au soutien d’Ottawa ont été lancés pour la première fois en mars de l’année dernière, lorsque les premiers ministres du Canada ont exhorté le gouvernement fédéral à augmenter sa part des coûts des soins de santé de 22 % à 35 %, ce qui, selon eux, entraînerait l’injection d’un supplément 28 milliards de dollars dans le secteur.

Le mois dernier, le Bureau de la responsabilité financière de l’Ontario a découvert que la province avait dépensé 1,8 milliard de dollars en deçà de ce qui était prévu pour le secteur des soins de santé au cours du dernier exercice financier.

Lorsque Ford a été interrogé mercredi sur cette sous-utilisation dans le contexte des problèmes de santé de l’Ontario, il a déclaré que les informations présentées n’étaient «pas exactes».