Doug Burgum semble se qualifier pour le deuxième débat présidentiel du GOP

Le gouverneur du Dakota du Nord, Doug Burgum, semble s’être qualifié pour le deuxième débat primaire du GOP de mercredi, selon une analyse de NBC News.

Burgum a été à l’extérieur pour examiner le deuxième débat à moins d’une semaine pour obtenir suffisamment de soutien dans les sondages primaires pour se qualifier. Mais une série de nouveaux sondages ces derniers jours devraient lui assurer une place sur la scène, quelques jours seulement avant la date limite de lundi pour se qualifier – en attendant l’approbation des sondages par le Comité national républicain.

Le RNC reste l’arbitre final pour déterminer qui se qualifie pour ses débats, donc rien n’est confirmé jusqu’à ce que le parti publie sa liste de participants qualifiés avant l’événement de mercredi. Mais les nouveaux sondages semblent convenir à Burgum, selon l’analyse de NBC News des critères du RNC.

Le parti exige que les candidats atteignent 50 000 donateurs uniques (ce que Burgum a déclaré précédemment avoir atteint), signent des engagements de soutien au parti (qu’il a déjà signés pour participer au premier débat) et respectent les seuils de vote du parti.

Les candidats peuvent atteindre ce seuil soit en atteignant 3 % dans deux sondages nationaux, soit 3 % dans un sondage national ainsi que dans deux sondages supplémentaires des premiers États candidats (Iowa, New Hampshire, Caroline du Sud et Nevada). Burgum semble s’être qualifié grâce à ce dernier :

Les autres candidats qui semblent qualifiés – le gouverneur de Floride Ron DeSantis, l’homme d’affaires Vivek Ramaswamy, l’ancien ambassadeur de l’ONU Nikki Haley, le sénateur Tim Scott de Caroline du Sud, l’ancien vice-président Mike Pence et l’ancien gouverneur du New Jersey Chris Christie – ont tous atteint la note requise dans au moins une douzaine de sondages nationaux, augmentant ainsi la certitude qu’ils seront sur scène la semaine prochaine. L’ancien président Donald Trump a atteint les seuils des sondages et des donateurs, mais il n’a pas accepté de signer l’engagement du parti et a déclaré qu’il sauterait le débat.

Burgum, en revanche, semble avoir obtenu juste assez de soutien pour se qualifier.

Avant le dernier débat, alors qu’il semblait que l’homme d’affaires du Michigan Perry Johnson avait rassemblé suffisamment de soutien dans les sondages, le parti a contesté la méthodologie de certaines des enquêtes sur lesquelles Johnson comptait, et il n’a pas répondu aux critères.

Burgum s’est lancé dans la course présidentielle du GOP relativement tard, sans la reconnaissance nationale de certains de ses rivaux. Mais il s’est qualifié pour le premier débat présidentiel du parti en partie après avoir encouragé les dons uniques en distribuant des cartes-cadeaux de 20 $ à des milliers de donateurs qui ont donné au moins 1 $, et grâce à une campagne publicitaire de plusieurs millions de dollars en grande partie autofinancée destinée à lui présenter Électeurs républicains.

La participation de Burgum au premier débat était remise en question quelques heures avant qu’il ne monte sur scène à Milwaukee, en raison d’une blessure au basket-ball qu’il avait subie la nuit précédente.

Cette blessure s’est avérée être une rupture du tendon d’Achille, ce qui l’a obligé à utiliser un scooter pendant la campagne électorale.

Plus tôt cette semaine, alors que sa participation au deuxième débat restait incertaine, Burgum a exprimé ses frustrations quant à la manière dont le seuil de vote a affecté sa stratégie de campagne.

« Il ne devrait pas s’agir de sondages politiques. Cela ne devrait pas être le cas des experts. Ce ne devrait pas être aux chefs de parti de décider qui sera inscrit sur le bulletin de vote. Ce devrait être aux électeurs de décider qui soutenir », a déclaré Burgum dans le New Hampshire.

« Nous avons dépensé quelques dollars pour essayer d’accroître la notoriété nationale, mais j’aurais préféré dépenser cet argent dans l’Iowa et le New Hampshire et dépenser cet argent pour aller ici et parler à de vrais électeurs. »