Douches sautées, assiettes en carton : l’eau d’une banlieue de l’Arizona est coupée

RIO VERDE, Arizona – Joe McCue pensait avoir trouvé un paradis désertique lorsqu’il a acheté l’une des nouvelles maisons en stuc qui poussent dans les contreforts de granit de Rio Verde, Arizona. Il y avait de bonnes écoles, des vues sur la montagne et des sentiers de randonnée parsemés de cactus. porte arrière.

Puis l’eau a été coupée.

Plus tôt ce mois-ci, le fournisseur d’eau de longue date de la communauté, la ville voisine de Scottsdale, a fermé le robinet de Rio Verde Foothills, accusant une sécheresse écrasante qui menace l’avenir de l’Ouest. Scottsdale a déclaré qu’il devait se concentrer sur la conservation de l’eau pour ses propres résidents et ne pouvait plus vendre d’eau à environ 500 à 700 foyers, soit environ 1 000 personnes. Cela signifiait que la bande non constituée en société de 500 000 $ de maisons en stuc, de manoirs et de ranchs de chevaux à l’extérieur des frontières de Scottsdale devrait se débrouiller seule et acheter de l’eau auprès d’autres fournisseurs – si les propriétaires pouvaient les trouver et se permettre de payer des prix beaucoup plus élevés.

Presque du jour au lendemain, les contreforts du Rio Verde se sont transformés en un scénario du pire des cas d’un climat plus chaud et plus sec, montrant ce qui se passe lorsqu’une croissance non régulée se heurte à une diminution de l’approvisionnement en eau.

Pour les résidents qui ont placé leurs économies dans des maisons nouvellement construites qui promettaient des couchers de soleil dans le désert, la paix et la tranquillité (mais ont relégué la situation de l’eau aux petits caractères), l’agitation est également profondément personnelle. La perturbation de l’eau a bouleversé leurs routines et mis en doute leur avenir financier.