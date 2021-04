Neymar était en larmes après que le Bayern ait battu Paris 1-0 lors de la finale de la Ligue des champions la saison dernière en août, et il y avait un sentiment que le match de quart de finale entre les deux clubs cette saison pourrait se terminer par un chagrin pour lui après six minutes étonnantes. la première mi-temps où il a frappé les deux poteaux et, avec une superbe frappe de curling, la barre transversale.

Presque aussitôt que le cadre du but avait cessé de trembler à cause de cet effort, le Bayern a pris les devants dont ils avaient besoin pour égaliser l’égalité après avoir perdu le match aller 3-2 en Allemagne, Eric Choupo-Moting réagissant le plus rapidement après que Keylor Navas eut renversé un traverser pour diriger les visiteurs devant la nuit.

Plein de ruses et de compétences, Neymar est allé le plus près en seconde période, ne réussissant pas à se connecter avec un centre à bout portant par la plus petite des marges dans un concours de bout en bout qui a également vu Navas contrecarrer les goûts de Thomas Muller et Kylian Mbappe. un but exclu pour hors-jeu.

Neymar a été submergé après que le PSG ait réservé sa place dans le #UCL demi-finales 🏆 pic.twitter.com/QWU7TAee9s – Football sur BT Sport (@btsportfootball) 13 avril 2021

Neymar n’a pas oublié le respect que David Alaba lui a montré lorsque les rôles ont été inversés la saison dernière. #UCL final 👏 pic.twitter.com/XeQq6e11BO – Football sur BT Sport (@btsportfootball) 13 avril 2021

Il était impossible de ne pas penser que le Bayern aurait marqué plus s’il n’avait pas été sans le meilleur buteur Robert Lewandowski pour les deux manches, mais l’impact de Neymar lors du premier match, lorsqu’il a marqué des buts pour Mbappe et Marquinhos dans les 28 premières minutes, a finalement coûté aux champions en titre.

« Nous sommes une vraie équipe et nous devons féliciter tout le monde, » Neymar rayonna ensuite, tenant son trophée de Joueur du match.

« Le plus important, c’est que nous nous sommes qualifiés. Maintenant, nous sommes en demi-finale et nous visons encore plus haut.

« Je suis très heureux. Nous avons joué une grande équipe et nous sommes une grande équipe aussi. Nous avons éliminé les champions d’Europe, nous sommes en demi-finale et nous devrons travailler encore plus. »

Encore plus encourageant pour le PSG, le président du club Nasser Al-Khelaifi a déclaré à Sky Sport que Neymar le ferait « rester très longtemps au PSG » lorsqu’il a été interrogé sur le joueur le plus cher du contrat mondial.

« Nous avons beaucoup investi dans le club pour remporter la Ligue des champions et tous les trophées disponibles », Al-Khelaifi ajouté à RMC Sport. « Neymar et Kylian n’ont aucune raison de partir.

Le président du PSG Nasser Al Khelaifi à Sky Italy: «Contrat Neymar? Je pense que Neymar restera longtemps ici au PSG ». 🇧🇷 #PSG#Neymar – Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) 13 avril 2021

« Nous avons vraiment tout pour gagner chaque compétition. Nous avons une équipe formidable. Nous avons du respect pour les autres mais nous sommes là avec eux. Nous travaillons, et ce n’est pas fini.

« Nous devons continuer, rester calmes car la Ligue des champions n’est pas finie. Nous devons travailler plus chaque jour.

« La croyance est là. Le secret est le travail. Les détails les plus fins font aussi la différence. »