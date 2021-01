PARIS – C’est enfin fait. Le 1er janvier, avec la période de transition du Brexit terminée, la Grande-Bretagne ne fera plus partie du marché unique et de l’union douanière de l’Union européenne. Le départ sera ordonné, grâce à une offre de dernière minute de plus de 1 200 pages, mais toujours douloureuse des deux côtés. Une grande perte sera consommée. Perte pour l’Union européenne de l’un de ses plus grands États membres, d’une économie majeure, d’une armée robuste et de la tradition, quoique défaillante, du libéralisme britannique à un moment où la Hongrie et la Pologne ont viré au nationalisme. Perte pour la Grande-Bretagne de poids diplomatique dans un monde de rivalité renouvelée entre les grandes puissances; d’une certaine croissance économique future; de la clarté sur l’accès européen pour son grand secteur des services financiers; et d’innombrables opportunités d’étudier, de vivre, de travailler et de rêver à travers le continent.

Le cri national de «reprendre le contrôle» qui a déclenché le vote du Brexit dans une explosion de ferveur anti-immigrée et de griefs aléatoires s’est dissipé en quatre ans et demi de négociations douloureuses opposant un vairon à un mammouth. La posture a rencontré la réalité. L’économie britannique fait moins d’un cinquième de la taille de celle du bloc. Le président Trump quitte ses fonctions, et avec lui va tout espoir d’un accord commercial anglo-américain compensatoire rapide.

«Le Brexit est un acte d’affaiblissement mutuel», a déclaré Michel Barnier, le principal négociateur de l’Union européenne, au quotidien français Le Figaro. Mais l’affaiblissement est inégal. La Grande-Bretagne est plus proche de la fracture. La possibilité a augmenté que l’Écosse et l’Irlande du Nord choisissent de quitter le Royaume-Uni et, par des moyens différents, de rejoindre l’Union européenne. Le bloc, en revanche, a été galvanisé à certains égards par le traumatisme du Brexit. Il a surmonté des obstacles de longue date, relevé ses ambitions et relancé le moteur franco-allemand d’union plus étroite.