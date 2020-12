HOUSTON: Inbee Park essaie de s’en tenir à une routine à l’US Women’s Open pour s’assurer qu’elle n’est pas épuisée avant le début du tournoi. Double championne, elle préfère ne pas jouer plus de neuf trous à chacune des trois rondes d’entraînement.

Cette année n’a pas permis cela.

L’USGA utilise pour la première fois deux parcours pour les 36 premiers trous, le seul moyen de garder un terrain complet au Champions Golf Club dans une année pandémique qui a déjà éliminé les étapes de qualification.

Pour les joueurs, cela signifie apprendre à connaître les parcours Jackrabbit et Cypress Creek, en entassant autant qu’ils le peuvent avant que la native du Texas, Angela Stanford, ne frappe le coup de départ jeudi.

Les terrains de golf de l’US Women’s Open sont difficiles à apprendre, mais essayer d’apprendre deux parcours difficiles est définitivement une tâche importante pour tout le monde cette semaine, a déclaré Park mercredi. Ce n’est que trois jours bien remplis que nous devons passer avant le début du tournoi.

Je joue rarement des rondes d’entraînement de 18 trous avant le début du tournoi parce que nous jouons 18 trous du jeudi au dimanche, et j’en fais habituellement neuf. Mais j’ai dû jouer 18 hier. J’allais jouer deux fois 18, mais mon corps était trop fatigué, a-t-elle dit. J’ai décidé neuf, 18, neuf. Cela suffira.

Ce ne sont pas des plaintes. Les 156 joueurs de Champions sont heureux de jouer, quelle que soit la différence, des deux terrains de golf à la période de l’année. Park est retourné en Corée du Sud pendant sept semaines et a déclaré que cela ressemblait à l’intersaison, et que les femmes ont maintenant le US Women’s Open de 5,5 millions de dollars et le championnat CME Group Tour de 5 millions de dollars en semaines consécutives.

L’Open féminin devait être la première semaine de juin jusqu’au COVID-19[feminine pandémie a interrompu la tournée de la LPGA pendant plus de cinq mois. La meilleure option était deux semaines avant Noël, ce qui en faisait le dernier majeur de l’année.

L’USGA a proposé un peloton entièrement exempt pour refléter ce qu’elle obtiendrait généralement avec les qualifications, tout comme elle l’a fait pour l’US Open masculin à Winged Foot en septembre. Compte tenu des heures de clarté limitées, il a eu la chance d’être au prestigieux Champions Golf Club, qui a été créé par Jack Burke Jr. et Jimmy Demaret et a déjà accueilli une Ryder Cup, un US Open et le Tour Championship.

Cypress Creek, qui sera utilisé pour le week-end, se distingue par ses grands greens, le plus grand parc jamais vu depuis St. Andrews. Il joue à 6 731 verges pour un par 71, un test solide. Jackrabbit est à 6558 verges avec une paire de par 5 de plus de 520 verges. Ce n’est pas exactement un pitch-and-putt.

Le moment est venu pour le golf féminin, qui a lancé une campagne sur les réseaux sociaux intitulée Women Worth Watching. C’est le plus grand événement du calendrier du golf américain cette semaine, avec une couverture télévisée en réseau le week-end.

Il y a un combat pour le n ° 1 entre Jin Young Ko et Sei Young Kim, qui a remporté le championnat féminin de la PGA en octobre à Aronimink alors que Ko était toujours à la maison en Corée du Sud pour échapper à la pandémie.

Depuis que je suis jeune, je rêvais d’être un jour n ° 1 mondial, a déclaré Kim. Je suis content d’avoir la chance de le faire.

Ko a rêvé de gagner l’US Open féminin. Elle a remporté deux tournois majeurs l’année dernière lors de son ascension au n ° 1 et un balayage de tous les grands prix du circuit de la LPGA. Mais c’est le majeur qu’elle veut.

Comme tant d’autres Sud-Coréens, elle a des souvenirs de Se Ri Pak remportant l’Open féminin à Blackwolf Run, le début de la domination sud-coréenne dans le golf féminin. Jeongeun Lee6 a remporté l’année dernière au Country Club de Charleston, la huitième fois en 12 ans qu’un Sud-Coréen a remporté ce qui a longtemps été considéré comme le plus grand événement du golf féminin.

Quand j’avais 3 ans, j’ai regardé la télévision sur les genoux de mon père à propos de la victoire de Se Ri dans ce tournoi, a déclaré Ko. Et quand j’ai vu ça, j’ai voulu jouer au golf. Alors j’ai commencé. Alors oui, je veux remporter le trophée de l’US Open.

Ce sera plus difficile que la plupart des autres, surtout avec un terrain de golf supplémentaire et la plupart des joueurs clés ayant passé la semaine dernière à un tournoi à l’extérieur de Dallas par temps froid.

Alena Sharp est arrivée à Houston et a joué 18 trous de chaque parcours les premiers jours.

Il s’agit simplement d’essayer de se souvenir de tous les trous au départ lorsque vous revenez jouer le tournoi, a déclaré Sharp. Je pense que ça va être un travail mental pour tout le monde, donc il suffit de rester positif et de frapper le milieu des verts, honnêtement. C’est ce que je pense du plan de match.