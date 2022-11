« Doubles standards bruts » – Une présentatrice arabo-américaine rôtit le monde occidental après le coup d’envoi de la Coupe du monde au Qatar

Un présentateur arabo-américain a torréfié ce qu’il a appelé le “double standard occidental”, alors que la Coupe du monde 2022 au Qatar a débuté dimanche.

“A partir du moment où le Qatar a remporté la candidature pour accueillir la Coupe du monde 2022, il y a eu des critiques concernant sa capacité et son mérite à organiser l’événement”, a déclaré Ayman Mohyeldin, un présentateur de MSNBC qui a longtemps couvert le Moyen-Orient et le monde arabe, dans un article d’opinion.

A LIRE AUSSI : FIFA Coupe du monde 2022 : le skipper équatorien Enner Valencia condamne le Qatar à la défaite lors de la première journée

“Ce qui s’est déroulé au cours des dernières années et s’est intensifié au cours des derniers mois avant la première de la Coupe du monde dimanche, révèle la profondeur des préjugés occidentaux, l’indignation morale performative et, peut-être le plus important, les doubles standards grossiers”, a écrit Mohyeldin dans le article publié par MSNBC dimanche, rapporte Xinhua.

Journaliste d’origine égyptienne basé à New York, Mohyeldin a observé “un barrage de commentaires négatifs et franchement racistes” sur le Qatar – une nation arabe péninsulaire – accueillant le tournoi international de football quadriennal, y compris sur son utilisation de travailleurs migrants pour construire des stades.

“Ce débat porte-t-il vraiment sur les droits des travailleurs migrants et les droits de l’homme, ou est-ce que les pays européens et les experts occidentaux, qui se considèrent comme les gardiens traditionnels du football mondial, ne peuvent pas supporter l’idée qu’un pays arabe du Moyen-Orient accueillera un tel un événement vénérable?”, a-t-il demandé de façon rhétorique.

Mohyeldin a également souligné “il est douteux, voire malhonnête, de voir les pays occidentaux et leurs experts pointer régulièrement du doigt le Qatar” sur certaines questions sans les reconnaître aux États-Unis, qui ont un bilan médiocre en matière de droits de l’homme.

“Je me demande si l’un de ces commentateurs et experts européens et américains en matière de droits de l’homme demandera que les États-Unis soient dépouillés de l’organisation d’une partie de la Coupe du monde 2026”, a-t-il poursuivi. Les États-Unis, le Canada et le Mexique accueilleront la compétition internationale. championnat quatre ans plus tard.

“Au lieu de s’arrêter aux accusations contre le Qatar, les Européens et les Américains devraient donner un meilleur exemple de la façon dont les migrants dans leur propre pays sont traités”, a exhorté Mohyeldin.

A LIRE AUSSI : Finales ATP: Novak Djokovic bat Casper Ruud pour remporter un sixième titre record

Une enquête récente, citée par l’ancre, a conclu que la France et la Grande-Bretagne avaient laissé 27 personnes mourir l’année dernière alors qu’elles se disputaient pour savoir qui devrait sauver un navire en perdition avec les migrants à bord.

Aux États-Unis, des milliers de migrants demandant l’asile à la frontière sud ont été transportés par des gouverneurs républicains vers des villes dirigées par des démocrates cette année en tant que “pions politiques” dans la bataille hautement partisane sur la question de l’immigration.

“Les gens sont à juste titre de plus en plus frustrés par l’arrogance morale et l’autosatisfaction occidentales”, a ajouté Mohyeldin. “Je nous exhorte à être plus nuancés dans nos critiques et à résister simplement aux accusations biaisées génériques, sans une certaine introspection.”

Lisez toutes les dernières nouvelles sportives ici