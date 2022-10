Double XL : Shikhar Dhawan fera ses débuts à Bollywood avec Sonakshi Sinha, Huma Qureshi ; danse romantiquement avec ce dernier comme un pro [View Pics]

Le flux intermittent de joueurs de cricket apparaître dans les films n’a rien de nouveau et continuerait probablement jusqu’à ce que les deux criquet et cinéma existe telle est la co-relation des deux, surtout en Inde. Le dernier à rejoindre le train en marche est Shikhar Dhawanque l’on verra bientôt faire ses débuts à Bollywood aux côtés de Sonakshi Sinha, Huma Qureshi et Zaher Iqbaldans leur prochaine tranche de vie, comédie romantique, Double XL. La nouvelle a été confirmée par Huma elle-même, qui a partagé quelques photos d’elle et de Shikhar sur les plateaux, une pendant qu’ils tournaient une scène devant la caméra, et l’autre, un moment en coulisses.

Shikhar Dhawan danse avec Huma Qureshi dans Double XL

Il faut dire que Shikhar Dhawan a l’air fringant et débonnaire dans son smoking noir alors qu’il valse avec Huma Qureshi. Nous ne pouvons pas non plus nous empêcher de souligner à quel point l’as batteur indien et capitaine provisoire du cricket ODI a l’air tout en faisant une sérénade romantique à Huma sur la piste de danse, qui est magnifique elle-même dans cette robe rouge, affichant avec confiance son corps plein et sain. Partageant les photos et présentant Shikhar dans Double XL, l’actrice a sous-titré ses nouvelles de divertissement Instagram poste: “Le chat est sorti du sac. Enfin @shikhardofficial #DoubleXL @aslisona @iamzahero @mahatofficial.” Découvrez-le ci-dessus…

Huma Qureshi et Sonakshi Sinha premiers looks de Double XL

Plus tôt, Huma a également partagé la sienne et celle de Sonakshi Sinha du film en tant que Saira Khanna, une créatrice de mode, et Rajshri Trivedi, une présentatrice sportive, respectivement. avec une vidéo BTS amusante. Découvrez ses messages ci-dessus…