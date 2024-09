Double victoire pour Action Gatineau, qui remporte la mairie et un nouveau siège | Mairie de Gatineau 2024

La deuxième fois aura été la bonne pour Maude Marquis-Bissonnette, élue mairesse de Gatineau dimanche soir, près de deux ans après sa défaite face à France Bélisle. La cheffe d’Action Gatineau a remporté l’élection partielle, permettant ainsi à son parti de renouer avec la mairie.

Merci aux Gatinois pour leur confiance. Je suis touchée [et] honorée. Je serai la mairesse de tout le monde. Je compte travailler avec l’ensemble du conseil municipal une promesse la nouvelle élue, qui sera affirmée le 18 juin. Elle occupera le poste de mairesse de Gatineau pour une durée de 17 mois.

Elle a coiffé au fil d’arrivée son plus proche poursuivant, Yves Ducharme, et cinq autres candidats indépendants.

Résultats officieux de l’élection partielle : Maude Marquis-Bissonnette (Action Gatineau) : 41,70 %

Yves Ducharme : 30,87 %

Olive Kamanyana : 10,87 %

Daniel Feeny : 9,80 %

Stéphane Bisson : 5,36 %

Rémi Bergeron : 0,75 %

Mathieu Saint-Jean : 0,65 % Source : Ville de Gatineau

À l’imposante foule réunie au bar le Minotaure, elle a dit être consciente de l’ampleur du défi et du court mandat devant elle.

Ce sera ma responsabilité de prendre de bonnes décisions pour notre ville, pour notre avenir et pour les générations futures. Les décisions ne seront pas toujours faciles [à prendre]mais je les prendrai [avec l’intention] d’avoir une ville plus verte, plus dynamique, plus équitable, plus inclusive et plus belle at-elle lancé aux militants et aux partisans d’Action Gatineau, qui buvaient chacun de ses paroles.

0:59 Gatineau, une nouvelle mairesse Photo : Radio-Canada / Olivier Plante

À l’instar de la campagne électorale de 2021, Maude Marquis-Bissonnette est demeurée en tête de tous les sondages. Mais cette fois, elle a réussi ce qu’elle a souvent appelé le vrai sondage c’est-à-dire le jour du examen où 32,80 % des Gatinois admissibles ont fait entendre leur voix.

Dans la faute se trouvait l’ancien maire Maxime Pedneaud-Jobin. Le cofondateur et ancien chef d’Action Gatineau a aussi été le mentor de Maude Marquis-Bissonnette, qui lui a réservé quelques lignes de son discours.

Les idées, surtout les grandes, ne marchent pas toutes seules. Elles ont besoin de gens comme Maxime pour les porter. Un homme droit, humain et rassembleur. Merci pour ce que tu as fait pour notre ville. Je tâcherai d’être à la hauteur de l’ambition et des aspirations que tu as portées pour notre ville lui a dit sa dauphine.

Ouvrir en mode plein écran L’ancien maire de Gatineau Maxime Pedneaud-Jobin était présent au rassemblement d’Action Gatineau. Il était à la tête du parti lors de ses deux mandats, entre 2013 et 2021. Photo : Radio-Canada / Olivier Plante

Perdre, apprendre, puis gagner

Lorsque la cheffe d’Action Gatineau a annoncé qu’elle tentait sa chance pour une deuxième fois, elle disait avoir retenu des leçons de sa défaite de 2021, notamment en ce qui a trait à l’importance du contact humain avec les citoyens sur le terrain.

Lors d’une campagne électorale, il est fréquent de voir les aspirants s’attaquer à la personne en tête. Cette élection partielle n’a pas fait exception : Mme Marquis-Bissonnette a été la cible de nombreux coups de ses rivaux. Elle a su les encaisser, tout en répliquant aux attaques, un trait de caractère que les Gatinois avaient vu peu souvent il ya deux ans et demi, où elle osait un peu moins mettre les gants lorsque nécessaire.

En point de presse ou lors des débats, ses adversaires, particulièrement Yves Ducharme, ont multiplié les attaques sur le bilan des huit années d’Action Gatineau à la mairie. Il l’a également talonné sur de potentiels conflits d’intérêts en raison de son union avec le coprésident de l’agence Orkestra, Alex Van Dieren qu’elle a été contrainte d’exposer au grand jour en pleine campagne.

Face à l’arsenal de désinformation et au lancement de bouette, on a franchi un cap. Pour ça, on mérite une bonne bande dans le dos a affirmé Maude Marquis-Bissonnette.

Ouvrir en mode plein écran Dès le premier débat, organisé par la Chambre de commerce de Gatineau, Maude Marquis-Bissonnette (deuxième à gauche) a dû encaisser les coups de ses rivaux, à qui elle a su répondre. (Photo d’archives) Photo : Radio-Canada / Nickolas Persaud

Entre 2021 et 2024, elle avait eu le temps de tirer un trait sur sa carrière de politicienne, priorisant ses engagements à l’École nationale d’administration publique en plus de se lancer dans l’analyse à Radio-Canada.

Une fois qu’elle a sauté à nouveau dans le train de la politique, on a pu constater que ses priorités n’ont pas changé. Maintenant élue, elle entend lutter contre les changements, faire avancer le projet du tramway climatique pour lequel elle s’est autoproclamée la guerrière en plus de s’attaquer à la crise du logement et à l’itinérance.

Ce que les autres candidats ont dit

Le plus proche poursuivant de Maude Marquis-Bissonnette, Yves Ducharme, s’est dit fier de sa campagne. Au cours des dernières semaines, on l’a vu enfiler ses gants de boxeur, d’abord en position défensive pour justifier ses liens passés avec le promoteur Brigil, avec qui il a occupé le poste de consultant jusqu’au moment où il s’ est lancé dans la course à la mairie.

Que ce soit en entrevue avec les journalistes ou lors des différents débats, Yves Ducharme a martelé le même message : qu’il allait demander un avis juridique s’il était élu et qu’il allait s’y soumettre afin de respecter toutes les règles. en matière de conflits d’intérêts.

Ouvrir en mode plein écran « La démocratie a parlé », a dit Yves Ducharme, qui a félicité Maude Marquis-Bissonnette pour sa victoire. Photo : Radio-Canada / Maxim Allain

Puis, petit à petit, il est passé en mode offensif, tentant de décocher les coups les plus puissants à sa rivale Maude Marquis-Bissonnette. Il n’a pas non plus épargné les autres candidats indépendants derrière lui, comme Stéphane Bisson, se permettant de lui rappeler ses erreurs du passé.

Une fois qu’il a concédé la victoire à la cheffe d’Action Gatineau dimanche soir, Yves Ducharme a rangé ses gants. Il a arrêté de décocher les jabs et les crochets. Comme un boxeur vaincu, il a choisi de rendre hommage aux six candidats qui ont battu à ses côtés.

Tous les candidats ont proposé leur propre vision aux Gatinois. Je les félicite à tous. Mettre sa face sur un poteau, ça demande beaucoup de courage.

Je suis déçu. C’est évident. Je croyais pouvoir l’emporter. Avec de nombreux candidats indépendants qui se font la bataille, on savait que la marge était très faible [pour l’emporter]. Une citation de Yves Ducharme

Avant même qu’il puisse digérer sa défaite, l’ex-maire de Hull et de Gatineau a été qualifié de plus grand perdant de la course à la mairie par le candidat Daniel Feeny, qui a terminé en quatrième position.

2005 contre Marc Bureau. Il a perdu l’investiture libérale [dans Hull-Aylmer] contre Greg Fergus plus tard. [Dimanche soir]il perd encore une fois. J’espère qu’il va comprendre le message. Il s’est présenté avec un gros ego et je pense que c’est ce même ego qui lui a fait perdre. », »text »: »Il a perdu en2005 contre Marc Bureau. Il a perdu l’investiture libérale [dans Hull-Aylmer] contre Greg Fergus plus tard. [Dimanche soir]il perd encore une fois. J’espère qu’il va comprendre le message. Il s’est présenté avec un gros ego et je pense que c’est ce même ego qui lui a fait perdre. »}} »>Il a perdu en 2005 contre Marc Bureau. Il a perdu l’investiture libérale [dans Hull-Aylmer] contre Greg Fergus plus tard. [Dimanche soir]il perd encore une fois. J’espère qu’il va comprendre le message. Il s’est présenté avec un gros ego et je pense que c’est ce même ego qui l’a fait perdre.

Ayant chatouillé la barre des 10 %, Daniel Feeny a répété qu’il était fier de sa progression. L’ex-bras droit de France Bélisle était peu connu du public lorsqu’il a choisi de tenter sa chance. %]dans les votes », »text »: »Je suis parti de rien. De zéro, [en ce qui a trait à la notoriété]. J’ai réussi à grimper à [9,80%] dans les votes »}} »>Je suis parti de rien. De zéro, [en ce qui a trait à la notoriété]. J’ai réussi à grimper à [9,80 %] dans les votes a dit celui qui contemple l’idée de se présenter en 2025.

Olive Kamanyana s’est quant à elle dite satisfaite de sa troisième position. Ce qui me fait plaisir, c’est d’avoir présenté mes compétences et mon leadership pour développer cette ville, et surtout de stimuler la création et l’innovation des idées pour servir les citoyens et les citoyennes. at-elle indiqué en entrevue à Radio-Canada.

Ouvrir en mode plein écran Malgré le retard dans les sondages et les appels d’Yves Ducharme au vote stratégique, Stéphane Bisson, Olive Kamanyana et Daniel Feeny ont tout donné jusqu’à la fin de la campagne électorale. (Photos d’archives) Photo : Radio-Canada

Fort de ses 36 années comme courtier immobilier et de son mandat à la présidence de la Chambre de commerce de Gatineau, Stéphane Bisson était assurément l’un des candidats les plus connus dans ce cours à la mairie.

Cette notoriété publique ne s’est cependant pas traduite sur les bulletins de vote. Il a réalisé un peu plus de 5 % des voix. Les citoyens en ont décidé autrement, et j’accepte le verdict. Je suis extrêmement reconnaissant des personnes qui ont voté pour moi.

Il a admis qu’il s’attendait à de meilleurs résultats, mais il ne se décourage pas. Dès lundi, il mettra en branle sa deuxième campagne en vue des élections municipales de 2025.

Action Gatineau remporte également un siège de conseiller

Le seul parti politique de la quatrième plus grande ville du Québec a pu célébrer pas une, mais bien deux victoires dans la soirée de dimanche. La candidate Catherine Craig-St-Louis a été couronnée nouvelle conseillère municipale du district du Carrefour-de-l’Hôpital. Elle remplace ainsi Olive Kamanyana, qui avait été contrainte de démissionner afin de se présenter à la mairie.

Ouvrir en mode plein écran Catherine Craig-St-Louis a également savouré la victoire pour le compte d’Action Gatineau. Photo : Radio-Canada / Olivier Plante

Pour l’emporter, Catherine Craig-St-Louis a battu deux indépendantes, Marie-Pier Lacroix et Kethlande Pierre, dans cette course à trois candidats à la suite du désistement de Frédérick Castonguay pour des raisons personnelles.

Au cours de la campagne, l’urbaniste de métier avait fait de la mobilité durable et de la sécurité routière ses priorités.

Résultats officieux de l’élection partielle : Catherine Craig-St-Louis (Action Gatineau) : 41,76 %

Marie-Pier Lacroix : 32,18 %

Kethlande Pierre : 26,06 % Source : Ville de Gatineau

Sa victoire a pour effet qu’Action Gatineau compte maintenant neuf conseillers municipaux sur un total de 19. Les autres sont Caroline Murray, Bettyna Bélizaire, Anik Des Marais, Steve Moran, Isabelle N. Miron, Louis Sabourin, Tiffany-Lee Norris Parent et Alicia Lacasse-Brunet.

Avec les informations d’Anne-Charlotte Carignan, Patrick Foucault et Martin Comtois