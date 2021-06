Un suspect de MEURTRE aurait crié « laissez-moi entrer » alors qu’il fuyait les flics après que son ex et son fils de neuf ans aient été retrouvés poignardés à mort.

Bethany Vincent et Darren ‘DJ’ Henson « effronté et effronté » ont été retrouvés morts après que des voisins aient entendu un bébé crier à la maison à Louth, Lincs.

Le tout-petit n’a pas été blessé et est maintenant sous la garde de la famille de Bethany alors qu’ils « acceptent leur perte ».

L’ex de Bethany, Daniel Boulton, a été dramatiquement arrêté hier après une chasse à l’homme de 16 heures.

L’homme de 29 ans a été retrouvé après que des flics armés eurent fait irruption dans une ferme de la colline voisine de Hubbard.

Un témoin a déclaré qu’il avait tenté de monter dans la voiture d’un autre voisin lors de son arrestation.

Ils ont ajouté: « Il martelait sur la vitre de la voiture en disant » laisse-moi entrer, laisse-moi entrer « .

« (L’autre voisine) est tellement bouleversée qu’elle a heureusement mis le verrouillage centralisé et a réussi à démarrer avant d’appeler la police. »

Boulton aurait également poignardé un flic en congé avant d’être photographié en train d’être arrêté avec un pantalon de survêtement déchiré et les pieds nus.

Les parents dévastés de Bethany sont réconfortés par leurs proches chez eux à Chapel St Leonards.

Sa tante a pleuré en disant à The Sun Online : « C’est tellement horrible. Je ne peux pas croire ce qui s’est passé.

« Je viens de rentrer de vacances et j’ai besoin d’être avec ma sœur. Nous sommes tous absolument dévastés.

« Nous ne pouvons pas comprendre ce qui s’est passé et pourquoi – nous ne pouvons pas le comprendre. C’est insupportable. »

Une amie de la famille, Susan Sharpe, a déclaré que la mère de Bethany, Caroline, était en « morceaux ».

L’homme de 61 ans a ajouté : « Je connais Bethany depuis qu’elle était au genou et je l’ai vue grandir et devenir une adolescente et une jeune femme. Elle était absolument dévouée à son fils DJ et à son petit garçon.

«Elle n’était que jeune lorsqu’elle a eu son premier enfant, mais elle s’en est tirée, elle est devenue mère et était une très bonne et fière maman.

« Tout le monde connaît Bethany et il y a une énorme vague de chagrin dans la communauté.

« Elle était très calme et se gardait pour elle-même mais elle venait toujours rendre visite à sa grand-mère d’à côté avec DJ. C’était un charmant petit garçon, un type effronté et effronté. »

Les flics ont lancé une enquête pour meurtre après l’horreur de Louth et ont confirmé qu’un couteau avait été trouvé sur les lieux.

Des voisins horrifiés ont rapporté avoir entendu un bébé crier environ 30 minutes avant l’arrivée de la police.

Shane Marshall, 18 ans, a déclaré: « Pour être honnête, nous sommes aussi choqués que tout le monde, surtout quand c’est à deux portes de chez nous. Ce n’est vraiment pas une bonne chose de se produire, surtout quand il s’agit d’enfants.

« Nous avons vu arriver des policiers armés et des unités canines. Nous n’avons vu aucune action, nous avons juste entendu un bébé crier.

« La police a dit qu’elle ne pouvait pas nous en dire grand-chose mais elle a dit ‘comme vous pouvez le voir, c’est très, très grave’. »

