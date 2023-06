Double tête de l’USWNT : Moment n°42 de la Coupe du monde féminine

Note de l’éditeur: Chaque jour d’ici le coup d’envoi du premier match de la Coupe du monde féminine de la FIFA 2023 le 20 juillet, FOX Sports compte à rebours les moments les plus mémorables des 32 ans d’histoire du tournoi.

Frapper le ballon de la tête est un lieu commun au football, que ce soit pour marquer un but, faire une passe ou dégager le ballon.

Diriger le ballon pour aider un but qui est dirigé ? C’est moins courant, mais c’est exactement ce que Brandi Chastian et Cindy Parlow Cone ont fait ensemble lors de la Coupe du Monde Féminine de la FIFA 1999 aux États-Unis.

Devant une foule locale, Chastain a dirigé le ballon dans la surface vers Parlow Cone, qui a écrasé le ballon au fond du filet avec une puissante tête plongeante. C’était le sixième but de l’USWNT dans une défaite 7-1 contre le Nigeria en phase de groupes. Les États-Unis ont marqué au moins trois buts lors de leurs trois victoires en phase de groupes.

En-tête de Cindy Parlow Cone : n° 42 | Les moments les plus mémorables de l’histoire de la Coupe du monde féminine

Le festival de buts de l’USWNT s’est poursuivi jusqu’à la finale, au cours de laquelle il a été blanchi par la Chine en temps réglementaire et en prolongation. Heureusement pour les États-Unis, ils ont remporté la séance de tirs au but et soulevé leur deuxième trophée de la Coupe du monde.

