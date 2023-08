Double régal Jawan × Salaar : bande-annonce du film de Prabhas à joindre avec Shah Rukh Khan en vedette

Tout comme août, septembre sera également un mois passionnant. Gadar 2 et OMG 2 a dominé le box-office au mois d’août et maintenant c’est au tour de King Khan, Shah Rukh Khanpour prendre le relais dès la première semaine de septembre avec Jawan. Après lui se trouve la plus grande superstar du Sud Prabhas‘ nouveau film Salaar Partie 1 : Cessez-le-feu. Le 7 septembre, le nouveau film de Shah Rukh Khan Jawan arrivera sur les écrans et deux semaines plus tard, Prabhas Salaar va libérer. Il y a déjà beaucoup de brouhaha autour des recettes au box-office des deux films. Eh bien, alors que la tendance de Jawan contre Salaar prend du rythme, voici une nouvelle intéressante pour tous les fans de Shah Rukh Khan et Prabhas.

Double gâterie pour Salaar et Jawan Ventilateurs?

Selon les dernières mises à jour, la bande-annonce du film de Prabhas Salaar peut être attaché au film de Shah Rukh Khan Jawan réalisé par Atlee. Oui, tu l’as bien lu! Ce sera peut-être un double régal pour tous les fans. D’après un reportage dans BollywoodHungama, les créateurs de Salaar devraient envoyer la bande-annonce du film dans les salles afin qu’il puisse être joué avec Jawan. Depuis le matin, Salaar La bande-annonce est à la mode sur X (anciennement connu sous le nom de Twitter) car les fans attendent la dernière mise à jour à ce sujet. Les créateurs prévoient de publier la bande-annonce de Salaar la première semaine de septembre. Un autre rapport dans Box Office Worldwide suggère également qu’outre Salaarla bande-annonce de Vicky Kaushal La grande famille indienne sera joint au film de Shah Rukh Khan Jawan.

Jawan contre Salaar Au box-office

En parlant des chiffres du box-office, il y a de grandes discussions autour Jawan et Salaar préventes sur le marché étranger. Les réservations à l’avance ont déjà été ouvertes pour les deux films et on constate une formidable réaction. L’analyste commercial Manobala Vijayabalan a tweeté les récents chiffres du box-office de Salaar et a mentionné qu’il avait franchi la barre des 350 000 $ grâce à ses réservations anticipées aux États-Unis. D’autre part, Jawan a réalisé un chiffre d’affaires d’environ 191 000 $ au box-office américain. celui de Jawan les chiffres sont jusqu’à hier.

#Salaar est-ce que marquer GROS aux USA ?? box-office. Les écrans IMAX récemment ajoutés contribuent également au film. ||#Prabhas |#SalaarTrailer | #SalaarCeaseFire|| PASSE la barre des 350 000 $ et le cap des 3 cr. Ventes anticipées – 386 780 $ [ 3.19 cr] Emplacements – 321 Spectacles – 952 Des billets pic.twitter.com/VLieEHfuhu Manobala Vijayabalan (@ManobalaV) 27 août 2023

#Jawan vers une ouverture monstrueuse aux USA ?? box-office. Ventes anticipées – 191 279 $ [ 1.57 cr] Emplacements – 431 Spectacles – 1822 Billets – 12340 ||#ShahRukhKhan | #JawanTrailer || pic.twitter.com/UbRzHqi3ng Manobala Vijayabalan (@ManobalaV) 26 août 2023

Découvrez des détails intéressants sur Jawan ci-dessous:

Pour plus d’actualités sur le divertissement, restez à l’écoute de BollywoodLife.