Double plaisir pour les chutes de neige brillantes à Irish Oaks au Curragh | Nouvelles de course

Snowfall a donné une autre performance fulgurante pour devenir la 15e pouliche à compléter le doublé anglais/irlandais Oaks au Curragh.

La pouliche d’Aidan O’Brien avait battu ses rivales à Epsom pour gagner par une marge record de 16 longueurs et elle a produit une performance similaire à domicile dans l’équivalent irlandais parrainé par Juddmonte.

Ayant effrayé une grande partie de l’opposition, Snowfall était la favorite 2-7 et elle n’a pas déçu.

La première course a été faite par l’un de ses trois coéquipiers d’écurie, La Joconde, dans l’alignement des huit coureurs, avec Nicest et Willow de près.

Ryan Moore avait Snowfall juste en dehors du rythme jusqu’à ce que le peloton se tourne vers la maison et il ne lui a pas fallu longtemps pour bouger – et une fois qu’elle a atteint les deux premiers stades, il n’y aurait qu’un seul résultat.

Snowfall s’est ouvert et était simplement loin des autres, marquant de huit longueurs et demie pour offrir à O’Brien un sixième triomphe dans la course.

Divinely a terminé deuxième pour donner un doublé au manieur de Ballydoyle. Nicest, entraîné par le fils d’O’Brien, Donnacha, a terminé troisième à une demi-longueur.

Snowfall a été ramené à 4-1 de 5-1 pour le Prix de l’Arc de Triomphe avec Coral et 4-1 de 11-2 avec Paddy Power.

O’Brien a déclaré: « Elle est très intelligente et elle a beaucoup de qualité.

« Nous l’avons volontairement laissée tomber un peu d’Epsom parce que la saison va continuer et c’était un terrain mou à Epsom.

« Le plan était de venir ici, d’aller dans les Yorkshire Oaks et ensuite elle serait prête pour l’automne.

« Je suis ravi d’elle et elle s’en sort très bien depuis Epsom physiquement, elle est devenue très grande et forte.

« Ryan a dit qu’elle avait beaucoup de vitesse. Elle va très fort et elle finit très bien.

« Nous allons faire une course à la fois maintenant, les Yorkshire Oaks d’abord. »

Sur sa forme de deux ans, O’Brien a déclaré: « C’est une pouliche qui a toujours eu beaucoup de capacités naturelles et nous avons dû la faire se détendre un peu donc nous ne nous en sommes pas trop inquiétés car nous étions se concentrant toujours sur l’éteindre.

« Les choses se sont passées contre elle. Sa première course était de plus de cinq stades et demi à Navan et Mère Terre a terminé deuxième.

« Puis elle est revenue ici chez une jeune fille et Seamus (Heffernan) a failli tomber d’elle. C’est pourquoi il a fallu quelques courses pour gagner une jeune fille et cela aurait pu être une bénédiction déguisée car elle est devenue très mature et a grandi mentalement. .

« Parce qu’elle était occupée au début de la saison, cela aurait pu faire des ravages à la fin de la saison – même si elle était parfaite mentalement, physiquement, elle a eu quelques bons runs.

« Elle-même et la Terre-Mère ont couru dans le Mile des pouliches et nous étions presque du côté d’elle sur la Terre-Mère. C’est ce que nous avons toujours pensé d’elle.

« Elle est aussi élevée à la maison pour les gars, elle a un certain pedigree.

« Nous avons toujours pensé que le terrain rapide était son truc et j’étais très inquiet à Epsom pour elle avec ce terrain. »