Le succès de Larin fait suite à celui que Maksim Khramtcov a connu hier en battant le Jordanien Saleh Elshaabaty.

À son tour, Khramtcov a remporté la toute première médaille d’or masculine de la Russie dans les arts martiaux – cette fois dans la catégorie des -80 kg – ces exploits ayant amené collectivement la chaîne russe Match TV à demander « Taekwondo qu’est-ce que tu fais avec nous ? ».

Mais le rival de Larin en finale, Dejan Georgievski, est également entré dans l’histoire de son pays en remportant sa toute première médaille d’argent dans une compétition olympique.

Ailleurs, Rafael Yunier Alba Castillo de Cuba et In Kyo Don de la Corée du Sud repartent avec des médailles de bronze.

À la fin du quatrième jour de la compétition reportée, le Japon, pays hôte, est en tête du classement des médailles avec 18 médailles au total, augmentées de 10 médailles d’or.

Ils sont suivis par les États-Unis (neuf médailles d’or et 25 au total) et la Chine (neuf médailles d’or et 21 au total), alors que l’équipe russe (en compétition en tant que ROC) a déjà remporté sept médailles d’or impressionnantes tout en égalant le total du Japon.