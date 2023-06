Une maman et un papa « drôles et aimants » de quatre enfants ont été retrouvés morts alors que leur famille au cœur brisé rend hommage.

Josh Bashford, 33 ans, et sa femme Chloé, 30 ans, ont été tragiquement retrouvés dans une propriété de Lewes Road, Newhaven, East Sussex, vers 19 heures vendredi.

Josh Bashford et sa femme Chloé ont été retrouvés morts dans une propriété vendredi Crédit : Police du Sussex

Les services d’urgence se sont précipités à la maison à l’intérieur du cimetière de Newhaven Crédit : Eddie Mitchell

Les flics enquêtent toujours sur la cause de leur décès Crédit : Eddie Mitchell

Les services d’urgence se sont précipités à la maison à l’intérieur du cimetière de Newhaven peu de temps avant qu’un homme de 64 ans ne soit arrêté, soupçonné de leur meurtre.

Derek Martin, également connu sous le nom de Derek Glenn, de Brighton, Sussex, a été placé en détention provisoire.

Le couple, qui a partagé deux garçons et deux filles ensemble, est maintenant dans les mémoires comme les « parents les plus incroyables ».

Leur famille a publié une image du couple via une déclaration de police.

La nièce de Chloé, Georgie Last, a déclaré dans une déclaration émouvante : « Ma belle tante et mon oncle.

« Les mots ne peuvent pas commencer à expliquer la douleur que nous ressentons tous en ce moment. Jamais nous n’aurions pensé que nous vivrions un chagrin et une douleur comme celle-ci.

« Le couple le plus drôle et le plus aimant, vous vous aimiez tellement que c’était juste incroyable de voir à quoi ressemblait le véritable amour.

« Vous étiez les parents les plus incroyables de quatre enfants beaux, intelligents et aimants.

« Nous ferons tous tout pour nous assurer qu’ils sont soutenus, aimés et pris en charge.

« Nous vous aimons tous tellement, pour toujours et à jamais dans nos cœurs. »

Le suspect Martin doit comparaître lundi devant le tribunal de première instance de Brighton.

Les détails du double meurtre n’ont pas encore été révélés par les flics alors qu’ils poursuivent leur enquête, avec une autopsie prévue pour la semaine prochaine.

Un porte-parole de la police de Sussex a déclaré: « Des agents ont été appelés sur la propriété peu après 19 heures le vendredi 9 juin, où les corps de Josh Bashford, 33 ans, et de Chloe Bashford, 30 ans, ont été découverts.

« Derek Martin, également connu sous le nom de Derek Glenn, 64 ans, de Moulsecoomb Way, Brighton, a été arrêté en lien avec l’incident et a été inculpé de deux chefs de meurtre.

« Il était connu des victimes.

« Les familles de Josh et Chloé ont exprimé leur souhait de ne pas ajouter d’informations supplémentaires pour le moment, et nous exhortons la presse et le public à respecter leur droit à la vie privée. »

Toute personne ayant des informations est priée de contacter la police de Sussex au 101.

Vous pouvez également contacter anonymement l’association caritative indépendante Crimestoppers au 0800 555 111.

Ils ont laissé derrière eux quatre enfants Crédit : Facebook

La police a découvert le mari et la femme dans une propriété à l’intérieur d’un cimetière de l’East Sussex