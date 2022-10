Double médaille d’or pour Udhayveer Sidhu ; L’Inde consolide sa deuxième place

L’Inde a décroché trois autres médailles d’or pour accompagner deux médailles de bronze, dont une double d’or par Udhayveer Sidhu, pour consolider sa deuxième position au Championnat du monde ISSF samedi.

Udhayveer a remporté les titres masculins juniors du 25 m et du pistolet standard tandis qu’Esha Singh a décroché la couronne du pistolet féminin junior du 25 m alors que l’Inde a terminé la journée avec quatre médailles d’or et trois de bronze derrière la Chine qui a huit médailles d’or et un total de 16 médailles.

L’Inde a également décroché une place de quota pour les Jeux olympiques de Paris 2024 après que Rudrankksh Balasaheb Patil ait surpris un peloton de haute qualité vendredi pour devenir le champion du monde masculin du 10 carabine à air comprimé.

Udhayveer a tiré un score combiné de 580 après les balles de précision et de tir rapide dans le pistolet de sport masculin junior, pour émerger en tête du peloton de 23 hommes.

L’Italien Matteo Mastrovalerio était un point derrière en deuxième tandis que le Chinois Liu Yangpan a remporté le bronze avec 577. Au pistolet standard, il a tiré 568 sur trois étapes pour laisser Yangpan, qui cette fois s’est contenté de l’argent avec 567.

L’Indien Sameer a également tiré 567 mais a dû se contenter du bronze au compte à rebours.

Après avoir terminé sa ronde de qualification à la quatrième place avec un score de 581, Esha a terminé deuxième de son match de classement pour se qualifier pour la ronde finale des médailles. Dans les huit séries de cinq tirs rapides de chaque finale, Esha a tiré cinq puis quatre séries de quatre coups sûrs chacune, pour sortir la plus constante et sceller la médaille d’or.

Elle a finalement obtenu 29 coups sûrs dans le match pour la médaille pour vaincre la Chinoise Feng Sixuan qui a terminé avec 25. Miriam Jako de Hongrie a remporté le bronze. Après deux médailles d’argent aux Championnats du monde juniors de Lima l’an dernier, c’était sa première couronne mondiale junior.

La deuxième médaille de bronze de la journée pour l’Inde est venue de Tejaswini au pistolet standard féminin junior de 25 m après avoir tiré 557 pour terminer derrière les athlètes chinoises. Manvi Jain a terminé cinquième avec 556 et Payal Khatri huitième avec 547.

Dans les deux épreuves parisiennes du jour, l’Indien Shiva Narwal a terminé huitième du pistolet à air comprimé 10 m masculin. Il a tiré 583 pour se qualifier à la sixième place pour le match de classement, mais n’a pas pu faire beaucoup de progrès par la suite et a été parmi les premiers à être éliminés sur un score de 147,6.

Naveen a eu la malchance de manquer une place parmi les huit premiers après avoir terminé à la neuvième place avec 582. Deux autres tireurs se sont qualifiés sur le même score, mais Naveen a perdu sur des 10 inférieurs. Vijayveer Sidhu a tiré 579 pour terminer 19e au général.

L’Inde a également raté le pistolet à air comprimé féminin de 10 m lorsque Rhythm Sangwan a terminé 17e des qualifications avec un score de 576. La dernière place de qualification est allée à 580. Yuvika Tomar a tiré 574 pour terminer 25e tandis que Palak était plus loin avec 568 et en 50e position.

Dans d’autres résultats, l’Indien Sartaj Tiwana a terminé huitième de l’épreuve masculine junior du 50 m carabine 3 positions avec un score de 297,7 dans le match de classement. Il s’était qualifié vendredi septième avec un score de 580.

Dans le 3P féminin junior, aucune des trois compétitrices indiennes n’a dépassé la phase de qualification, Nishchal terminant meilleure à la 29e place et Nikita Kundu un cran plus bas à la 30e. Les deux scores de tir de 576. Nupur Kumrawat était 51e avec 566.

