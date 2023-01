Double médaille d’or pour Pranav Gurav, Govind Rai

Govind Rai de Nashik et le sprinteur de Pune Pranav Gurav ont remporté un doublé d’or le premier jour de la compétition d’athlétisme aux Jeux Olympiques de l’État du Maharashtra 2023 tandis que Kolhapur a dominé le classement en lutte libre, gréco-romaine et féminine après deux jours de compétition au stade Balewadi le Mercredi.

Rai a remporté l’or au lancer du poids (17,59 m) et au lancer du disque (48,78 m) pour enregistrer son exploit. Pranav Gurav, étudiant en dernière année de génie civil, s’est d’abord imposé comme l’athlète le plus rapide de la compétition en remportant le 100 m en 10,56 secondes dans un 1-2-3-4 pour Pune lors de la séance du matin. Il est ensuite revenu dans l’équipe 4 × 100 m pour remporter la médaille d’or du relais masculin en 41,59 secondes.

Kolhapur a également réalisé un 1-2-3-4 au 1 500 m masculin alors que Satyajit Pujari a remporté la victoire en 4: 05,42 suivi de ses coéquipiers Indrajeet Farakate et Vishwajeet Lavhate.

Le sprint féminin du 100 m a été remporté par la récente championne des Jeux de la jeunesse indienne de Khelo et collégienne Sudeshna Shivankar (Satara) en 11,92 secondes. Saroj Shetty de Mumbai a remporté la médaille d’argent avec un temps de 12,13 secondes et Chaitrali Gujar de Satara a remporté le bronze avec un temps de 12,35 secondes.

Vivek More de Kolhapur a remporté la première médaille d’or de la compétition en remportant le 5000 m masculin en 14:47.80 dans un combat serré.

Le district de Thane a eu deux vainqueurs à Nidhi Singh (400 m femmes) et Aliza Mulla (100 m haies femmes) tout comme Nagpur à Yamini Thakre (1500 m femmes) et Prachi Godbole (5000 m femmes) ainsi qu’à Mumbai à Rishika Mahagaonkar (saut en longueur) et Sakshi Parmar (javelot féminin).

Sur le tapis de lutte, la médaillée de bronze des championnats nationaux Swati Shinde a dominé la catégorie féminine des 53 kg pour décrocher la médaille d’or.

En tir, l’olympienne Tejaswini Sawant a ajouté une deuxième médaille d’or à son palmarès en remportant la médaille d’or à 3 positions au 50 m à la carabine. Le tireur de Kolhapur avait également remporté la couronne du 50 m couché mardi. Le vétéran Anjali Bhagwat a décroché la médaille de bronze tandis que Bhakti Khamkar de Thane a remporté la médaille d’argent.

L’entraîneur de l’équipe indienne Ronak Pandit de la banlieue de Mumbai a battu Akash Sardar d’Amravati dans le match pour la médaille d’or pour décrocher la couronne masculine du pistolet à air comprimé à 10 m.

À Nagpur, Pune et le Grand Mumbai, les équipes de badminton ont enregistré des victoires âprement disputées pour décrocher les médailles d’or par équipe masculine et féminine.

