Double iSmart: Sanjay Dutt est menaçant dans l’affiche de premier regard, les fans l’appellent « méchant pan indien »

La romance d’action 2019 du réalisateur Puri Jagannadh, iSmart Shankar, avec Ram Pothineni, a été déclarée un succès lors de sa sortie. Maintenant, après presque 4 ans, Puri Jagannadh est de retour avec la suite du film, intitulée Double iSmart, qui envisage une sortie le 8 mars 2024. Mais la suite à venir a une tournure particulière. Outre Ram Pothineni reprenant son rôle dans Double iSmart, un acteur de Bollywood a également été enrôlé. Des suppositions? C’est Sanjay Dutt. Oui, la bonne nouvelle vient du fait que les réalisateurs ont déposé l’affiche du premier regard de Dutt aujourd’hui, le 29 juillet. Et il va sans dire que les fans sont ravis de son rôle dans le film.

Sanjay Dutt rejoint Double iSmart

L’affiche de Sanjay Dutt pour Double iSmart a été dévoilée à l’occasion de son anniversaire, ce qui la rend encore plus spéciale. Partageant son avatar « Big Bull » du film, l’acteur a tweeté : « Cela me procure une immense fierté de travailler avec le réalisateur des masses Puri Jagannadh ji et le jeune énergique Ustaad Ram Pothineni. Heureux de jouer le BIG BULL dans ce artiste de masse de science-fiction DoubleiSMART. Ravi de faire équipe avec cette équipe super talentueuse et impatient de voir le film sortir sur les écrans le 8 MARS 2024. »

Ça me prend une immense fierté de travailler avec le directeur des masses #PuriJagannadh ji et le jeune énergique Ustaad @ramsayz ? Heureux de jouer le #BIGBULL dans cet artiste de masse de science-fiction #DoubleISMART Ravi de faire équipe avec cette équipe super talentueuse et à la recherche pic.twitter.com/SrIAJv6yy1 Sanjay Dutt (@duttsanjay) 29 juillet 2023

Affiche du premier regard de Sanjay Dutt Double iSmart

L’affiche de premier regard capture Sanjay Dutt dans un avatar de gangster élégant. Exsudant une expression menaçante à travers ses yeux, l’acteur de KGF peut être vu en train d’allumer un cigare. Il arbore un costume et complète son look robuste en portant des ornements en argent. Un tatouage en japonais a également été encré juste à côté de son œil gauche. L’affiche montrait également très clairement que Sanjay Dutt était la cible principale des ennemis, les pistolets laser étant dirigés vers lui. Mais, il semblait indifférent à tout cela.

Les fans réagissent

Le look Double iSmart de Sanjay Dutt n’a pas tardé à attirer l’attention de ses fans sur Twitter. Alors qu’un utilisateur a exprimé sa confiance dans le fait que le film était « GONNA (be) MASSive », un autre a qualifié l’affiche d' »incroyable ». « Sanjay Dutt est le pan Ind Villian », a plaisanté quelqu’un d’autre.

L’affiche est superbe Krish Simariya (@Ksimariya0285) 29 juillet 2023

Sanjay Dutt est le pan Ind Villian ?? Anish (@AnishKumar1104) 29 juillet 2023

Voici d’autres réactions

Cet homme a tout le potentiel pour devenir une sensation MASS dans le Sud. J’ai si bien joué Adheera !! Bravo monsieur Sanju #KGFChapter2 #SanjayDutt Shivangi Sharma (@Shivangi2Sharma) 29 juillet 2023

Sanju baba fait la différence. keshnak.maurya (@KeshnakMaurya) 29 juillet 2023

Baba kya lag rhe ho ?? Mukul Kaushik (@MukulKa22808952) 29 juillet 2023

Le tournage de Double iSmart commence

Selon les rapports, Double iSmart a déjà commencé à rouler à Mumbai. Sanjay Dutt jouera un rôle à part entière dans le film, collaborant pour la première fois avec Ram Potheneni. De plus amples détails sur le film sont attendus.