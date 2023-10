Double Delight : le teaser de Ganapath sera joint à Mission Raniganj : The Great Bharat Rescue dans les salles

Septembre devrait apporter un double plaisir aux cinéphiles, et le mérite en revient au producteur Jackky Bhagnani et à sa prestigieuse bannière de production, Pooja Entertainment. Ce mois-ci, les cinéphiles pourront découvrir non pas un mais deux films très attendus, Ganapathe et Mission Raniganj. Le teaser captivant de Ganapath sera joint avec Mission Raniganjdont la sortie est prévue le 6 octobre 2023.

Pour toute maison de production, avoir deux sorties majeures en un seul mois est un exploit remarquable, et Pooja Entertainment, dirigé par Jackky Bhagnani, a brillamment réussi cet objectif.

Le teaser de Ganapath : A Hero Is Born promet de transporter les spectateurs dans un monde de merveilles cinématographiques aux standards internationaux. Bénéficiant d’effets visuels de premier ordre, d’une grande échelle et d’un scénario captivant, Ganapath : A Hero Is Born est sur le point de révolutionner l’industrie cinématographique indienne. Si la bande-annonce a été aimée et appréciée de tous, ce serait un double régal pour le public et notamment les fans de Tiger Shroff de voir le spectaculaire teaser de Ganapath sur grand écran dans les salles de cinéma.

En parallèle, Mission Raniganj : The Great Bharat Rescue présente une bande-annonce percutante et inspirante, relatant la mission héroïque du héros méconnu de l’Inde, Jaswant Gill. Ce portrait a suscité un immense enthousiasme et une immense anticipation parmi les cinéphiles passionnés.

Présenté par Pooja Entertainment, Ganapath : A Hero Is Born, en collaboration avec Good Co., est réalisé par Vikas Bahl. Le film est produit par Vashu Bhagnani, Jackky Bhagnani, Deepshikha Deshmukh et Vikash Bahl. Prévu pour une sortie mondiale en hindi, tamoul, telugu, malayalam et kannada le 20 octobre 2023, Ganapath est sur le point de laisser une marque indélébile sur le monde. du cinéma indien.