Double décès dans l’accident de la veille de Noël dans le nord de l’Okanagan

Un accident la veille de Noël entre Enderby et Armstrong a tué les deux conducteurs.

La collision entre deux véhicules s’est produite dans le bloc 3700 de l’autoroute 97A.

Le personnel du service de santé d’urgence de la Colombie-Britannique voyageant entre Enderby et Armstrong a découvert la collision vers 18 h 30 et s’est arrêté pour vérifier les occupants.

Malheureusement, les conducteurs des deux véhicules, une Cadillac CTS argentée et une Pontiac Grand Am rouge, ont été déclarés décédés sur les lieux. Un passager de la Cadillac a été extrait et transporté à l’hôpital pour le traitement de ce que l’on croyait être des blessures graves mettant sa vie en danger.

L’autoroute 97A a été fermée pendant un certain temps à toute circulation pour permettre aux intervenants d’urgence de terminer leur travail en toute sécurité et à la police d’effectuer un examen des lieux.

« Au nom de la GRC de Vernon North Okanagan, j’offre nos plus sincères condoléances à la famille et aux amis du défunt », a déclaré le gendarme. Chris Terleski, agent des relations avec les médias pour la GRC de Vernon North Okanagan. “C’est un événement tragique et le timing le rend encore plus vrai. Nos pensées vont également à la police, aux pompiers, aux ambulanciers et aux autres premiers intervenants qui sont touchés par l’événement. »

L’enquête sur la cause de l’accident “s’est avérée difficile en raison du manque de témoins et des conditions météorologiques et routières extrêmement mauvaises à l’époque”, a déclaré Terleski.

Des inspections sont en cours sur les deux véhicules pour déterminer s’il y avait des problèmes mécaniques qui auraient pu contribuer à la collision.

La police demande à toute personne ayant été témoin de la collision ou disposant d’informations pouvant aider à l’enquête de contacter le détachement d’Armstrong au 250-546-3028 et de citer le dossier #2022-7975.

