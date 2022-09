Double déception pour les femmes russes à l’US Open

Liudmila Samsonova et Veronika Kudermetova ont toutes deux perdu leurs matchs du quatrième tour à New York

L’intérêt russe pour le tirage au sort du simple féminin de l’US Open est terminé après les défaites de Liudmila Samsonova et Veronika Kudermetova lors de leurs matchs respectifs du quatrième tour à New York dimanche.

Samsonova, 23 ans, était arrivée à Flushing Meadows à la suite de titres successifs du circuit WTA et semblait prête pour une solide course au tournoi, mais a vu ses espoirs d’une place en quart de finale se terminer aux mains d’Ajla Tomljanovic.

Samsonova a perdu 6-7 (8-10) 1-6 au stade Louis Armstrong, s’estompant au deuxième set contre une rivale qui avait envoyé Serena Williams à la retraite au tour précédent.

La Russe a frappé 24 points gagnants contre seulement neuf pour Tomljanovic, bien que l’Australienne ait obtenu un taux de réussite beaucoup plus élevé en défendant son deuxième service à 59% contre 40% pour Samsonova.

Tomljanovic, 29 ans, d’origine croate, affrontera ensuite la cinquième tête de série Ons Jabeur de Tunisie en quarts de finale après que Jabeur ait vaincu la 18e tête de série russe Kudermetova lors de leur rencontre de quatrième tour dans le Queens dimanche.

La finaliste de Wimbledon, Jabeur, l’a emporté 7-6 (7-1) 6-4 pour battre Kudermetova pour la première fois lors de leurs quatre rencontres en carrière, mettant fin aux espoirs de la Russe de 25 ans d’une deuxième apparition en quart de finale à un Grand Chelem après avoir fait le huit derniers à Roland-Garros plus tôt cette année.

Kudermetova a également tiré sa révérence. © Sarah Stier / Getty Images





Malgré leurs sorties, Samsonova et Kudermetova peuvent toutes deux réfléchir à leurs meilleures courses en carrière jusqu’au quatrième tour à New York, allant plus loin que l’actuelle numéro un féminine russe Daria Kasatkina, qui a subi une défaite décevante au premier tour.

Ailleurs dans le tirage au sort, la triple finaliste de l’US Open, Victoria Azarenka, de Biélorussie, disputera lundi son match de quatrième tour contre sa rivale tchèque Karolina Pliskova, tandis que sa compatriote biélorusse Aryna Sabalenka affrontera l’Américaine Danielle Collins au même stade du tournoi.

