Double coup dur pour Boris Johnson au Royaume-Uni alors qu’il perd deux élections partielles clés

Mais les libéraux démocrates centristes, le troisième plus grand parti d’Angleterre, ont remporté la victoire jeudi pour renverser une majorité conservatrice de plus de 24 000 voix. Le candidat libéral démocrate Richard Frood a battu la candidate conservatrice Helen Hurford par plus de 6 000 voix, enregistrant une oscillation de près de 30 %, l’une des plus importantes oscillations électorales partielles de l’histoire britannique.

Les doubles défaites ont entraîné la démission immédiate du président du Parti conservateur, Oliver Dowden, dont la lettre de démission indiquait que les partisans du parti étaient “affligés et déçus par les événements récents” et que “quelqu’un doit prendre ses responsabilités”.

La circonscription était devenue la cible de ressources de campagne importantes pour les Lib Dems, qui espéraient reproduire le swing de 34 points qui a vu le parti prendre le North Shropshire aux conservateurs en décembre 2021.

Le chef libéral démocrate Ed Davey a déclaré à la BBC que le résultat était “un signal d’alarme pour tous ces députés conservateurs qui soutiennent Boris Johnson”, ajoutant qu’ils “ne peuvent pas se permettre d’ignorer ce résultat”.

Et maintenant pour Johnson?

Avant la fermeture des bureaux de vote à Wakefield et Tiverton, le premier ministre a rejeté l’idée qu’il démissionnerait s’il perdait les sièges comme étant “fou”.

Après les résultats de jeudi, il a déclaré qu’il “écouterait les électeurs” mais s’est engagé à “continuer”, malgré le déclin apparent de sa force électorale.

Johnson a survécu de peu à un vote de confiance parmi ses propres députés au début du mois, après qu’un rapport accablant a mis à nu l’étendue de la violation des règles à Downing Street et dans le bâtiment voisin du gouvernement de Whitehall pendant la pandémie.

Maintenant, les résultats des élections partielles et la démission rapide du président du parti, Dowden, vont probablement augmenter encore plus la pression sur le chef assiégé.

Le principal reproche des électeurs semble avoir été le scandale du “partygate”, qui a suscité la colère nationale à travers les clivages politiques et a vu Johnson et le ministre des Finances Rishi Sunak recevoir des amendes de la police pour avoir enfreint les règles de verrouillage.

Le journal britannique The Telegraph a rapporté plus tôt cette semaine que les tracts de campagne conservateurs et les publicités relatives aux élections partielles dans le West Yorkshire et le Devon avaient soit entièrement omis les références à Johnson, soit les avaient rendues particulièrement rares.

Helen Hurford, la candidate conservatrice de Tiverton, a été huée par des électeurs lors d’une mairie la semaine dernière après avoir esquivé une question sur le caractère moral du Premier ministre.

Matt Singh, analyste électoral et fondateur de Number Cruncher Politics, a souligné dans un tweet vendredi que le vote tactique visant à évincer les conservateurs, plutôt que de soutenir les travaillistes ou les libéraux démocrates en particulier, avait été un facteur important dans le résultat.

“Les travaillistes ont perdu leur dépôt à Tiverton et ont gagné Wakefield sur un swing décent. Les Lib Dems ont perdu leur dépôt à Wakefield et ont gagné sur un swing énorme à Tiverton. C’est un vote tactique à l’échelle industrielle, et c’est un gros problème”, a déclaré Singh.