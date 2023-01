Double champion de l’Open d’Australie

Aucune raison n’a été donnée pour le retrait de Naomi Osaka

L’ancienne numéro un mondiale Naomi Osaka, 25 ans, s’est retirée du prochain Open d’Australie un peu plus d’une semaine avant le début du premier événement du Grand Chelem de 2023.

Osaka, vainqueur de l’Open d’Australie en 2019 et 2021, a chuté à la 42e place du classement mondial et n’a pas participé à un match au niveau de la tournée WTA depuis septembre dernier.

Aucune raison n’a été donnée pour son retrait de l’événement. La joueuse ukrainienne Dayana Yastremska a été promue au tournoi à la place de l’ancienne championne.

Osaka n’a pas été vue en action sur le terrain depuis qu’elle s’est retirée de son match de deuxième tour au Pan Pacific Open de Tokyo, où elle était la championne en titre, et n’a remporté qu’un seul match de tennis complet depuis mai dernier.

L’année dernière, elle a également été battue au premier tour de trois tournois de haut niveau, dont l’US Open, avant l’événement de Tokyo.

Elle a également été battue au premier tour de Roland-Garros, alors qu’elle s’est retirée de Wimbledon en juin après avoir évoqué des problèmes liés à une blessure au tendon d’Achille.

En mai 2021, Osaka s’est également retirée de l’Open de France et a expliqué plus tard aux médias qu’elle souffrait de crises de dépression et d’anxiété depuis sa montée en puissance dans le sport.

En septembre suivant, elle a révélé qu’elle prenait une longue pause du tennis.

Le joueur japonais rejoint Venus Williams, Simona Halep et Carlos Alcaraz en tant qu’absents de haut niveau de l’événement de Melbourne, bien que Novak Djokovic participera après avoir raté le tournoi de l’année dernière suite à son expulsion d’Australie, où il s’est avéré non- conforme aux protocoles de vaccination Covid-19 du pays.