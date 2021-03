MARTIN Compston est de retour sur les écrans tous les dimanches dans Line Of Duty de BBC One.

Devenu célèbre grâce à son rôle dans le drame policier, nous jetons un coup d’œil à tout ce que nous savons sur ce talentueux acteur écossais.

D’où vient Martin Compston?

Martin est né à Greenock, Inverclyde en Écosse en mai 1984 de parents Liz et Jim.

Il a fréquenté son école secondaire locale, St Columba.

En juin 2016, Martin a épousé l’actrice américaine Tianna Chanel Flynn après une histoire d’amour de trois ans.

Flynn est surtout connu pour le journal secret d’une pom-pom girl américaine.

Leur mariage était une cérémonie écossaise traditionnelle à Greenock.

Est-ce vrai que Martin était un footballeur professionnel?

Oui, et c’était son ambition de jouer au football professionnel après avoir été un énorme fan celtique depuis qu’il était un garçon et qu’il allait les regarder jouer avec son frère Barry.

Il a quitté l’école secondaire à sa cinquième année et a rejoint l’équipe de jeunes du club de football de Greenock Morton.

Il a fait deux apparitions au cours de la saison 2001-2002 – la même saison, ils ont été relégués de la première division de la Ligue écossaise de football.

Martin a même utilisé son talent de footballeur dans Soccer Aid 2018.et Soccer Aid 2019.

Comment Compston se mettre en action?

Martin a auditionné pour le rôle principal dans Sweet Sixteen de Ken Loach, qui était tourné dans sa ville natale.

Après avoir pris d’assaut le Festival de Cannes, Martin est devenu une célébrité instantanée et lui a décroché un rôle dans la série dramatique de la BBC Monarch of the Glen.

Il a joué le rôle de l’adolescent effronté Ewan Brodie de 2003 à 2005.

A Compston apparu dans d’autres films?

En 2006, il a joué dans Un guide pour reconnaître vos saints aux côtés de Robert Downey Jnr.

Deux ans plus tard, il est apparu dans le film Doomsday de 2008, puis dans le film de football Damned United en 2009.

En 2012, a joué dans When the Lights Went Out, puis Filth, aux côtés de James McAvoy, en 2013.

Dans quoi d’autre Martin a-t-il joué?

Martin a eu quelques rôles dans The Royal and Casualty avant de décrocher son rôle dans Line of Duty.

Il a également joué le rôle du Dr Robert Traill dans la série 2 de Victoria.

Et en 2018, il a joué Earl of Bothwell dans Mary Queen of Scots, nominée aux Oscars, aux côtés de Margot Robbie.

Martin a eu une année chargée en 2018, car il a également été choisi pour le rôle de Burnham dans The Aftermath avec Keira Knightley et Alexander Skarsgard.

Quand était la série Line of Duty cinq sur BBC One?

La cinquième saison de Line Of Duty s’est terminée le dimanche 5 mai 2019 à 21h.

Tournage de la série a débuté à Belfast en septembre 2018.

Après la fin de la quatrième série, la BBC a annoncé que Line Of Duty avait été renouvelé pour deux autres séries – nous aurons donc également une série six.

Le directeur général de la BBC, Tony Hall, a déclaré: « Je suis très heureux de dire qu’il n’y a pas une mais deux autres séries de Line Of Duty. Alors hourra pour AC-12! »

Qui joue Martin dans The Nest?

Martin joue Dan, un riche Glaswegian qui « possède la moitié de Glasgow » et est marié à Emily.

Le couple est amoureux l’un de l’autre mais a du mal à fonder sa propre famille.

Par chance, ils trouvent une jeune mère porteuse appelée Kaya (Mirren Mack) qui leur propose d’être leur mère porteuse, mais Dan se méfie rapidement de ses intentions.

Les téléspectateurs remarqueront son fort accent écossais dans la série après l’avoir dit iNouvelles il trouvait «libérateur» de ne pas se faire dire de freiner son véritable accent.