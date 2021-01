Un travailleur se tient à côté d’une cage avec des souris dans un laboratoire à Wuhan en 2017 – Johannes Eisele / AFP

Un rapport américain sur les origines de Covid « impliquera les laboratoires chinois »

1564 autres personnes sont décédées dans les 28 jours suivant un test positif au Covid-19 – le plus grand nombre de décès au Royaume-Uni signalés en une seule journée depuis le début de la pandémie. Boris Johnson a déclaré que le gouvernement était préoccupé par une nouvelle souche de coronavirus identifiée au Brésil. Lors des questions du Premier ministre plus tôt, il a confirmé que des centres de vaccination 24 heures sur 24 seront ouverts «dès que possible». Compte tenu de la rapidité du cycle des informations en ce moment, il est étrange de penser qu’il y a un an, il n’y avait même pas eu de cas confirmé de Covid-19 au Royaume-Uni. Maintenant, une source britannique a dit Le télégraphe que les États-Unis peuvent alléguer que les forces armées chinoises menaient des projets de recherche qui impliquaient « la culture de coronavirus dangereux » dans une série d’espèces animales dans un laboratoire de Wuhan. Lucy Fisher et Sophia Yan avoir les détails.

Cela intervient alors que Nicola Sturgeon a encore resserré les règles du verrouillage en Écosse. Les nouvelles restrictions consistent à empêcher les détaillants vendant des articles non essentiels d’offrir des services de clic et de collecte, qui nécessiteront désormais des rendez-vous échelonnés. Des rapports ont suggéré que les scientifiques du gouvernement souhaitent que la règle des deux mètres sur la distance sociale en Angleterre soit étendue à trois mètres dans certaines circonstances. Pourtant, le médecin-chef adjoint de l’Angleterre a déclaré qu’il n’était pas nécessaire d’étendre la règle et de rendre obligatoire l’utilisation de masques faciaux à l’extérieur. Le professeur Jonathan Van-Tam a déclaré qu’il ne pouvait pas voir comment des gouttelettes contenant le virus gagneraient la distance supplémentaire « comme dans le saut en longueur ». Lisez la suite pour en savoir plus.

La fureur froide qui signifie que Trump pourrait être condamné

La Chambre des représentants américaine est sur le point de destituer Donald Trump ce soir pour l’attaque meurtrière du Capitole après que Mike Pence a exclu l’invocation du 25e amendement. Il semble presque certain qu’un vote permettra à M. Trump de devenir le premier président à être destitué deux fois. Vous pouvez le suivre ici. Pourtant, la voie est désormais libre pour le Sénat de condamner également le Président. M. Trump serait le premier président américain à faire face à un sort aussi ignominieux. Nick Allen analyse comment la fureur froide de Mitch McConnell, le leader républicain au Sénat, a rendu cela possible. L’ami du président Nigel Farage a averti que M. Trump risquait d’être fait un martyr si les démocrates tentaient de le destituer ou de le faire taire.

TikTok derrière la renaissance improbable du bidonville impertinent

Dans une lettre au duc de Queensberry, qui daterait de 1797, l’amiral Lord Nelson a inclus les paroles d’un bidonville entier écrit en son honneur par son équipage. Plus de 200 ans plus tard, le genre le plus copieux, le plus ivre et le plus britannique revient aux yeux du public. Ils sont soudainement devenus la mode du moment sur TikTok, où les vidéos musicales taguées #seashanty ont plus de 70 millions de vues. James Hall révèle comment l’engouement musical des 18e et 19e siècles a trouvé un nouveau public.

En un coup d’œil: les derniers titres des coronavirus

Également dans l’actualité: les autres gros titres d’aujourd’hui

Procès de la mafia | Le plus grand procès de la mafia depuis plus de 30 ans commencera aujourd’hui lorsque plus de 350 gangsters présumés et leurs collaborateurs feront face à la justice dans une immense salle d’audience spécialement construite dans le sud de l’Italie.

Partout dans le monde: lutte pour remplacer Angela Merkel

Le parti d’Angela Merkel a du mal à lui trouver un remplaçant car il tient finalement un vote beaucoup plus tardif pour choisir un nouveau chef cette semaine. À neuf mois à peine, le parti chrétien-démocrate (CDU) n’est pas près de savoir qui le dirigera lors des élections de septembre. Il est maintenant possible qu’aucun des trois hommes en lice pour la direction ne soit le candidat de la CDU à la chancelière plus tard cette année. Lisez la suite pour plus de détails.

Entretien du mercredi

« Les émissions de télévision ne devraient pas être annulées par les guerres culturelles »

Ben Miller – Julian Andrews / Eye R8 Productions Ltd

Fraîchement joué dans le drame d’époque de Netflix Bridgerton, Ben Miller raconte Luke Mintz il y a de la place pour tout mais le contexte est essentiel

Lire l’interview complète

Commentaire et analyse

Vous avez ceci: vous aider à passer le verrouillage

Canaliser le style royal | Ce que j’ai appris sur le style en travaillant comme femme de chambre royale Des choses à garder pour toujours | Comment acheter moins et acheter mieux en 2021 «Voodoo Macbeth» | L’histoire étonnante du spectacle Shakespeare tout noir d’Orson Welles

Briefing sur les affaires et l’argent

Flagship coulé | Debenhams a déclaré qu’il fermerait définitivement six magasins, y compris son magasin d’Oxford Street, et supprimerait 320 emplois alors que son administrateur continuait de chercher un acheteur. Lisez la suite pour plus de détails.

Briefing sportif

Michael Vaughan rencontre Muttiah Muralitharan | La légende sri-lankaise Muttiah Muralitharan révèle tout sur la mort du mystère, ses craintes pour l’avenir de son pays d’origine et qu’il aimait le plus rejeter.

TV de ce soir

La vérité sur la mise en forme à la maison, BBC One, 21 h | Le journaliste et blogueur Mehreen Baig se propose de découvrir le secret de la mise en forme avec un minimum d’effort et d’aller à la racine d’autres questions. Lisez la suite pour en savoir plus.

Et enfin … pour les temps morts de ce soir

Internat suisse de 110 000 £ par an | Pour la plupart des enfants du monde entier, le temps d’enseignement est rare depuis le début de la pandémie. Mais les élèves d’un internat international en Suisse ont prouvé l’exception, bénéficiant de plus de cours qu’ils n’en auraient eu dans une année normale. Susie Mesure a l’histoire intérieure de l’internat qui emmène des élèves de pays fermés.