« D’où vient l’argent ? »

Depuis que l’Africa Super League a été annoncée pour la première fois comme une proposition sérieuse pour le continent, un manque d’informations concrètes autour de l’idée a généré un vide dans lequel les espoirs et les craintes pour l’avenir du sport africain ont pu s’infiltrer.

La 44e Assemblée générale de la CAF de mercredi à Arusha, en Tanzanie, qui comprenait le lancement officiel de la Super League, a comporté une allocution des présidents de la Confédération africaine de football et de la FIFA, le Dr Patrice Motsepe et Gianni Infantino, alors qu’ils élaboraient sur les détails d’un projet qui promet de remodeler le football du continent.

Même l’annonce elle-même a été présentée – par Motsepe – comme “l’intervention la plus importante pour le développement et l’avancement du football en Afrique”, mais les propositions dévoilées suscitent encore plus de questions et d’inquiétudes quant à la viabilité de la proposition.

Mais qui va payer tout ça ?

Tout d’abord, la motivation derrière le projet est de générer plus d’argent pour le football africain – cela n’était pas un secret et a été réaffirmé lors du lancement de mercredi.

“Le football est une question de finances”, a annoncé Motsepe. “Il s’agit d’avoir un produit et le soutien commercial pour celui-ci. Le succès du football interclubs repose sur la viabilité commerciale.”

Motsepe a fait allusion à la fois aux difficultés auxquelles certains clubs sont actuellement confrontés pour négocier les coûts de déplacement à travers le continent pour remplir les matches de la CAF, ainsi qu’à la façon dont les équipes africaines sont lésées lorsqu’elles échangent des joueurs avec des clubs européens pour des frais de transfert modestes, uniquement pour l’achat. club puis de les déplacer pour un profit important.

Le président de la FIFA Gianni Infantino (R) et la Confédération africaine de football (CAF) Patrice Motsepe (L) ont annoncé leurs plans pour la Super League africaine lors de l’Assemblée générale de la CAF en Tanzanie. ELIA BENNET/AFP via Getty Images

Ce sont deux domaines qu’il espère résoudre grâce aux revenus générés et à la visibilité de la Super League.

Sur le papier, la stratégie a du sens : ni les compétitions existantes de la CAF ni les ligues nationales africaines – à quelques exceptions près – n’ont les modèles générateurs de revenus pour rivaliser avec d’autres domaines du jeu mondial. Mais l’attrait d’un nouveau produit d’élite – la Super League – pourrait inciter les investisseurs, les sponsors et les diffuseurs à investir de l’argent dans le jeu continental comme jamais auparavant.

Les chiffres de Motsepe sont certainement époustouflants. Il a révélé que chacune des 24 équipes qui participeront à la phase de groupes de la compétition recevrait 2,5 millions de dollars chacune, tandis que les gagnants empocheraient 11,6 millions de dollars sur un pot de 100 millions de dollars, soit une multiplication par près de la somme actuellement distribuée entre les 64 participants à la Ligue des champions de la CAF.

Chacune des 54 fédérations nationales recevra 1 million de dollars, tandis que 50 millions de dollars supplémentaires seront versés au fonds de développement de la CAF à partir des revenus estimés à 200 millions de dollars.

Même sans discuter des prix en argent pour les finalistes vaincus, les demi-finalistes, etc., les projections sont importantes – bien que Motsepe et Infantino dépendent tous deux de l’investissement venant de quelque part. Où exactement, reste un mystère, avec des détails sur les origines des fonds nécessaires pour alimenter ce projet encore à révéler.

Le scepticisme est omniprésent, Thulaganyo Gaoshubelwe, président de l’Union sud-africaine des joueurs de football, déclarant à ESPN : “Nous avons déjà la Ligue des champions de la CAF et la Coupe de la Confédération, pourquoi n’attirent-elles pas les financements…

“Y a-t-il cette baguette magique et vous avez ces gens du jour au lendemain qui injecteront de l’argent sur le continent pour développer le football ?

“D’où vient cet argent ?”

Il ne viendra certainement pas des coffres existants de la CAF – l’organisation a révélé une nouvelle réduction de son capital lors des derniers budgets – bien que Motsepe insiste sur le fait que “les investisseurs ont tous montré un intérêt et un enthousiasme énormes pour faire partie de ce projet. ” Mais pas d’argent réel.

L’idée de la Super League européenne a été accueillie par des protestations. Rob Pinney/Getty Images

L’ASL évitera-t-elle les plus grosses erreurs de l’Europe ?

De manière critique, Infantino et Motsepe doivent garantir le succès de la Super League africaine là où la version européenne séparatiste – annoncée par 12 clubs en avril 2021 – a échoué avant de sortir des blocs.

Le président de la FIFA doit sûrement être conscient que les espoirs des géants européens d’avoir leur propre championnat ne vont pas disparaître malgré l’échec de la tentative de révolution du printemps dernier.

Une Super League arrivera probablement un jour en Europe, et le chef de l’instance dirigeante du football mondial doit tout mettre en œuvre pour s’assurer qu’elle relève de la gouvernance, du contrôle et des structures de la FIFA.

Si une Super League africaine dirigée par la FIFA réussit – du moins sur le plan commercial – alors il a le plan d’un produit qu’il peut tenter d’introduire sur d’autres marchés. Les clubs européens peuvent avoir leur souhait, et la FIFA peut partager les revenus.

L’une des principales préoccupations de la version européenne – ce qui a été définitivement abordé mercredi – était l’élitisme d’un “closed shop” dans lequel les équipes sont assurées d’avoir leur place, et ceux qui ne sont pas inclus ne peuvent espérer participer un jour dans les richesses.

C’était quelque chose que Motsepe et Infantino tenaient à aborder, et c’est un piège qu’ils ont évité. La Super League ne sera pas un “atelier fermé”, du moins pas sur le papier.

Ainsi, 21 des 24 éliminatoires initiaux seront attribués en fonction du classement quinquennal des clubs de la CAF, donnant aux équipes participant à la Ligue des champions et à la Coupe de la Confédération le temps d’améliorer leur classement, avec trois créneaux « wild card » attribués en fonction de la taille. /échelle/durabilité d’un club faisant également le premier tour.

La CAF semble toujours empiler le jeu en faveur des plus grandes marques de football du continent, mais elle se protège contre les critiques selon lesquelles le tournoi est “réservé à quelques-uns”. La CAF peut à juste titre affirmer que – théoriquement – n’importe quelle équipe du continent pourrait se frayer un chemin vers la Super League.

Cependant, il reste à voir comment cela fonctionne dans la pratique, en particulier lorsque certaines équipes au sein des nations recevront des aubaines constantes et considérables.

Que signifiera la Super League africaine pour les grands clubs d’Afrique du Nord, comme le Wydad Casablanca, vainqueur de la Ligue des champions de la CAF, si des limites sont imposées au nombre d’équipes par pays ? Adam Haneen/Agence Anadolu via Getty Images

Nous savons que le tournoi sera composé de trois groupes régionalisés de huit équipes (les régions n’ont pas encore été identifiées) avec les cinq meilleures équipes de chaque groupe et la sixième équipe la mieux classée se qualifiant pour les huitièmes de finale.

Il est difficile d’évaluer exactement à quel point le tournoi se révélera vraiment inclusif, représentatif et élitiste, bien que la Confédération ait confirmé qu’aucune nation ne peut avoir plus de trois équipes dans la compétition, alors que chacun des trois groupes doit représenter un minimum de quatre pays. .

Ironiquement, cela pourrait fausser le tournoi contre les équipes nord-africaines les plus fortes, qui auraient besoin d’avoir une représentation d’au moins quatre des cinq pays de la région – mais pas plus de trois de chaque pays – dans leur premier groupe de huit équipes. .

Étant donné que 16 des 28 clubs les mieux classés du continent sont actuellement originaires d’Afrique du Nord, cela signifie que beaucoup de grands garçons seront absents.

Ok, mais que deviennent les tournois en cours ?

Le tournoi, qui comprendra jusqu’à 197 matchs et se déroulera d’août à mai, se terminera par une finale de style Super Bowl pour couronner le premier vainqueur.

La Ligue des champions de la CAF restera – bien qu’elle ait été convertie en une compétition à élimination directe et que son rôle exact au sein de la structure n’ait pas été expliqué – tandis que la Coupe de la Confédération existera toujours, bien que dans un rôle de soutien régionalisé, fournissant des qualifications pour la Super Ligue.

Le volume considérable de matches auxquels les clubs ASL devront faire face – la documentation de la CAF indique un maximum de 21 nouveaux matches – est également une préoccupation pour Gaoshubelwe.

“Personne n’a parlé de la question du calendrier des joueurs, personne n’a parlé de fatigue”, a-t-il poursuivi.

« C’est insoutenable, au niveau du calendrier des joueurs, au-delà des coupes locales. [schedule] et vous voulez que les joueurs le fassent. C’est absurde.”

Enfin, si les motivations et les initiatives de la CAF sont peut-être bien placées, le manque de concertation entre les instances africaines du football fait que beaucoup restent sceptiques face à l’appétit pour une Super League.

On s’inquiète également de ce que ces inégalités potentielles de richesse pourraient signifier pour les structures de football existantes sur le continent.

“Comment la ligue sud-africaine va-t-elle se rapporter à la Super League ? Comment la Super League va-t-elle se rapporter aux ligues du continent ?” demanda Gaoshubelwe.

“La CAF n’était pas disposée à consulter – largement – les clubs, ni les joueurs.

“Les équipes auront des ressources – d’énormes poches profondes – pour acheter n’importe quel autre joueur qu’elles veulent [from their domestic league] ce qui ne donne pas vraiment de pouvoir à la ligue locale.

“À long terme, [the other teams] avoir aucune chance. Quelles sont les chances de participation de ces petites équipes ? C’est condamné.”

La Super League se rapproche de plus en plus pour l’Afrique, et bien qu’il s’agisse certainement d’une proposition qui transformera le football du continent, il reste à voir si elle sera modifiée pour le mieux.