D’où vient la fracture croissante – Shaw Local

Je suis un marin à la retraite qui a choisi de servir notre pays pour s’assurer que nous restons un exemple brillant pour le reste du monde. La liberté et la prospérité sont les choses qui continuent d’attirer des gens du monde entier dans notre pays. Pourtant, il y a quelques années, certains politiciens disaient que leur objectif était de transformer fondamentalement notre pays. Il semble que le Parti démocrate fasse de son mieux pour nous transformer en un pays plus proche du Venezuela.

Quelqu’un dont l’idée était de transformer fondamentalement notre pays m’apparaît comme quelqu’un qui n’aime pas notre pays et qui rejette ce qu’a toujours été notre pays. Je me souviens d’avoir entendu John F. Kennedy dire : « Ne demandez pas ce que votre pays peut faire pour vous. Poses toi la question sur ce que tu peux faire pour ton pays.” Il semble que la nouvelle idéologie des démocrates soit “Que pouvons-nous vous donner gratuitement, et nous le mettrons simplement sur la carte de crédit du pays”.

Je veux que nous conservions ce qui a toujours fonctionné dans le passé. Le Parti démocrate veut tout démolir et reconstruire notre pays en un État socialiste. Mettez de côté l’affirmation de Joe Biden selon laquelle il veut être considéré comme le président « de l’unité ». Je sais d’où vient la fracture croissante.

Mike Ganski

McHenry