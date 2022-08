Il y a peu de temps, le nom d’Andrew Tate ne signifiait peut-être rien pour la plupart des gens – mais maintenant, il est partout sur Internet.

Et à mesure que son audience sur les réseaux sociaux grandit, l’intrigue autour du milliardaire autoproclamé augmente également – mais d’où vient-il ? Et où habite-t-il maintenant ? Voici tout ce que vous devez savoir.

D’où vient Andrew Tate ?

Andrew Tate est né en décembre 1986 – dans la ville de Washington DC, aux États-Unis.

Son père, Emory Andrew Tate Jr. – était un Américain maître international d’échecs.

Il a notamment été qualifié de “absolument pionnier des échecs afro-américains” par le premier grand maître d’échecs noir Maurice Ashley et a appris à jouer au jeu dans son enfance.

Cependant, en tant que jeune enfant, sa mère a décidé de rentrer chez elle en Angleterre – avec Tate et ses frères et sœurs, Janine et Tristan.

Tate a été élevé à Luton, Londres par sa mère célibataire

La mère célibataire a élevé ses enfants dans un domaine municipal à Luton, Londres – où elle a travaillé comme assistante de restauration.

Au cours de son enfance à Luton, Tate a subi de nombreuses taquineries et brimades à cause de son accent – que beaucoup décrivent comme différent, car il vivait dans plusieurs pays différents.

Où Andrew Tate habite-t-il maintenant ?

Tate réside actuellement en Roumanie.

S’exprimant sur le podcast The Fellas, il a expliqué pourquoi il avait choisi de déménager en Europe.

Il a dit : ”Il y a quelque chose qui m’énerve beaucoup dans le monde occidental. Je ne me sens pas à l’aise ici.

”Je n’aime pas la façon dont il fonctionne et fonctionne. Je pense que ce sont les sociétés les plus corrompues, dégoûtantes et dégradées sur terre.

”Il ne reste plus que l’argent et l’agenda de l’entreprise. Et j’aime vivre dans des pays, où un il y a une sorte de fibre morale au-delà du dollar et deux j’aime vivre dans des pays où la corruption est accessible à tout le monde.”

Il a ensuite expliqué comment il avait choisi de vivre dans une société où son pouvoir, son influence et son pouvoir ne sont redevables à aucune des lois avec lesquelles il n’est pas d’accord – un sujet dont il a été très ouvert sur les réseaux sociaux.