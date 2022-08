Les HAMSTERS sont un choix populaire d’animal de compagnie et ne nécessitent pas autant d’attention qu’un chien.

Mais d’où viennent-ils et hibernent-ils ? Voici tout ce que vous devez savoir.

D’où viennent les hamsters ?

Les hamsters sont de petits rongeurs qui sont généralement gardés comme animaux de compagnie.

Plus de 20 espèces de créatures ont été reconnues, bien que seulement cinq soient vendues comme animaux domestiques.

Les animaux sont originaires de terres sauvages d’Asie, du sud-est de l’Europe et du Moyen-Orient.

Bien qu’il existe encore aujourd’hui des populations de hamsters sauvages, elles sont rares.

Bien qu’il existe encore des populations de hamsters sauvages, elles sont rares Crédit : Getty

L’espèce la plus rare, le hamster européen – également connu sous le nom de hamster commun – a été déclarée en danger critique d’extinction en juillet 2020, les scientifiques avertissant qu’il pourrait disparaître dans 30 ans.

Les hamsters européens sont importants pour l’écosystème, car ils sont ce qu’on appelle des “espèces clés”, ce qui signifie qu’ils sont des proies importantes pour divers prédateurs.

Combien de temps vivent les hamsters ?

Les hamsters peuvent vivre jusqu’à deux ans, mais certains peuvent vivre plus longtemps selon le site Web de la RSPCA.

Les dents des hamsters continuent de pousser tout au long de leur vie.

Pour les garder à une longueur gérable, ils ont un système “d’auto-affûtage” dans lequel leurs incisives sont utilisées pour user les dents pendant qu’ils rongent.

Dans la nature, ils ont tendance à manger une combinaison de céréales, de graines, de larves d’insectes et d’insectes plus gros, et en tant qu’animaux domestiques, ils ont besoin d’une alimentation variée et équilibrée avec tous les minéraux et nutriments nécessaires pour les garder en bonne santé et forts.

Les hamsters hibernent-ils ?

Dans la nature, les hamsters sont connus pour hiberner pour traverser les conditions hivernales difficiles lorsque les réserves de nourriture sont rares.

Cependant, la plupart des hamsters domestiques n’hibernent jamais en raison des maisons chaudes et éclairées artificiellement dans lesquelles ils ont tendance à vivre.

Dans la nature, les hamsters préfèrent naturellement les zones chaudes et sèches comme les zones rocheuses et les dunes de sable.

Si la température est supérieure à 20 degrés, il est peu probable que votre hamster entre en hibernation.