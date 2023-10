Deir el-Balah, bande de Gaza — La vie pendant cette guerre en cours est imprévisible et difficile. Chaque fois que je m’assois pour écrire ce journal, je suis interrompu par des raids aériens, des nouvelles de la mort d’une personne que nous connaissons, des informations faisant état d’attentats à la bombe près de chez nous ou la lutte quotidienne pour obtenir de l’eau et une connexion Internet.

Hier, je me suis aventuré pour la première fois depuis notre déplacement vendredi à Deir el-Balah pour évaluer la situation et recueillir des informations sur les conditions des personnes déplacées vers le sud.

J’étais conscient des risques inhérents, compte tenu des raids aériens constants. Mon mari et mon frère m’ont accompagné, profitant de l’occasion pour faire l’épicerie pour notre famille.

Alors que nous nous préparions à partir, de nombreuses pensées me traversèrent l’esprit. Je ne pouvais pas me débarrasser de l’idée que l’un de nous devait rester avec nos enfants au cas où quelque chose arriverait à l’autre, pour assurer leur sécurité.

« Es-tu prêt, Maram? » a crié mon mari en m’attendant. Nous avons commencé notre voyage à pied, car cela semblait être l’option la plus sûre et il y avait peu de circulation sur les routes.

En tournant dans la rue suivante, une explosion massive a secoué le quartier, me remplissant de peur. Les inquiétudes que j’avais avant de quitter la maison sont revenues précipitamment et notre famille nous a immédiatement appelés, nous invitant à revenir.

Nous nous sommes arrêtés pour observer la fumée qui s’échappait après le raid aérien. La rue était bondée de gens se précipitant pour récupérer les produits de première nécessité, mais l’ambiance était loin d’être normale. La tension était présente alors que les gens se dépêchaient de terminer leurs courses.

Nous avons continué jusqu’à atteindre un marché où les gens achetaient des produits d’épicerie essentiels. La caissière était bondée de clients et certaines étagères étaient déjà vides. Le propriétaire du supermarché prenait soigneusement des notes sur son stock.

En tant que journaliste, c’est difficile de parler aux gens dans de telles circonstances. Tout le monde était pressé : hommes, femmes, enfants. Le propriétaire était disposé à fournir quelques informations sur le marché, mais pour les clients, notamment les femmes, c’était plus difficile.

J’ai remarqué une femme entrant sur le marché avec ses enfants et j’ai pensé qu’elle pourrait offrir des informations précieuses lors d’un entretien. Je me suis approché et lui ai demandé : « Êtes-vous déplacée ou êtes-vous originaire de Deir el-Balah ? Elle a répondu avec un sourire triste : « Déplacée » et nous nous sommes serrés la main, partageant notre expérience commune.

Tout au long de mon parcours, j’ai rencontré de nombreuses personnes partageant des histoires similaires. Certains hésitaient à partager, tandis que d’autres profitaient de l’occasion pour exprimer leurs pensées et leurs émotions. Les gens faisaient de leur mieux pour continuer leur vie, achetant de la nourriture pour survivre.

À un moment donné, j’ai vu des gens faire le plein d’eau dans une mosquée voisine. J’ai essayé de les engager dans une conversation, mais ils étaient trop préoccupés pour prendre un moment pour parler. Moi aussi, j’étais déchiré entre mon rôle de journaliste et la nécessité d’aller chercher de l’eau pour ma propre famille.

Plus tard, mon mari m’a demandé si j’étais prête à rentrer à la maison. Sa question m’a rappelé que nous sommes tous dans la même situation désastreuse, quelle que soit notre profession. Qu’il s’agisse de médecins, de journalistes, d’ambulanciers ou de travailleurs d’ONG, nous sommes tous attaqués.

Quelques heures après mon retour chez moi et alors que je finalisais mon article sur les défis actuels auxquels sont confrontés les personnes déplacées vers le sud, une nouvelle dévastatrice est tombée concernant le bombardement de l’hôpital arabe al-Ahli, faisant plus de 400 morts.

La nouvelle nous a profondément choqués, le cœur battant d’incrédulité. J’ai fermé mon ordinateur portable, laissant le texte inachevé.

Le chagrin immense que j’ai ressenti en apprenant la nouvelle m’a fait réaliser à quel point cette situation était devenue insupportable pour les gens, et les mots ne peuvent exprimer de manière adéquate l’immense douleur qui étreint cette enclave côtière.

Essuyant mes larmes et serrant mes enfants contre moi, j’ai cherché refuge dans ma zone de couchage. Alors que les enfants s’endorment, mes pensées sont restées avec ceux perdus à l’hôpital : « D’où viendra le sommeil ?