« D’où qu’elle vienne » : Trump défend la promotion d’une fausse déclaration de naissance à propos de Haley

L’ancien président Donald Trump défend sa récente modification du nom de naissance de Nikki Haley, sa principale challenger du Parti républicain, en disant qu’il s’amuse juste et il fait écho, une fois de plus, à une fausse affirmation selon laquelle Haley n’est pas éligible à la présidence parce qu’elle l’était. Je ne suis pas née aux États-Unis, disant “d’où qu’elle vienne”.

Dans une interview avec Bret Baier de Fox News diffusé dimanche, Baier a demandé à Trump pourquoi il avait appelé l’ancienne ambassadrice de l’ONU “Nimbra” – un massacre de son nom de naissance – dans un message publié vendredi sur les réseaux sociaux. Trump l’a également appelée “Nikki ‘Nimrada’ Haley” dans une publication sur les réseaux sociaux la semaine dernière.

“Je fais ça avec beaucoup de gens, comme Hutchinson. Je veux dire, il était à zéro pendant environ un an, et je l’ai appelé plutôt qu’Asa, je l’ai appelé Ada Hutchinson, et ça m’a fait du bien”, a déclaré Trump. dit Baier. “Et avec elle, c’est juste quelque chose qui est venu. C’est un petit décollage de son nom. Vous savez, son nom, d’où qu’elle vienne.”

Joe Raedle/Getty Images

Haley est née Nimarata Nikki Randhawa de parents sikhs punjabi qui vivaient en Caroline du Sud après avoir émigré d’Inde dans les années 1960. Elle a déclaré qu’elle avait très tôt adopté son deuxième prénom comme prénom et qu’elle avait ensuite pris le nom de famille de son mari lors de leur mariage.

La campagne de Trump a rejeté le fait que ses derniers commentaires sur Haley étaient racistes.

“Il n’y a aucune connotation raciste, comme certains le suggèrent”, a déclaré lundi le porte-parole de la campagne Trump, Steven Cheung, dans une déclaration à ABC News. “On dirait que ceux qui s’offusquent se livrent à une fausse indignation. Ils devraient avoir une vie et vivre dans le monde réel.”

Pour Trump, les surnoms qu’il donne sont un motif de fierté et de plaisir, a-t-il déclaré à Baier.

“Certaines personnes disent que je suis très bon dans ce domaine”, a déclaré Trump à propos de ses surnoms. “Mais, euh, je ne peux pas en parler trop parce que beaucoup de ces personnes que j’ai nommées ainsi sont des républicains, et nous ne voulons pas en parler, mais, euh, non, c’est juste, euh, c’est un Je m’amuse avec. Et parfois, à vrai dire, c’est un outil très efficace.”

Les campagnes de Trump et de Haley s’efforcent de séduire les électeurs avant la primaire républicaine du New Hampshire mardi. Il s’agit d’un test majeur pour Haley – le dernier challenger principal du GOP de Trump – qui est toujours derrière l’ancien président dans les sondages, selon les dernières moyennes des sondages sont de 538.

Trump a soulevé de fausses théories du complot sur les forums en ligne d’extrême droite selon lesquelles Haley n’est pas éligible à la présidence parce que ses parents n’étaient pas citoyens américains lorsqu’elle est née. Ses dernières fausses allégations de naissance à Baier sont un autre sifflet de chien raciste dans un histoire d’une telle langue.

Mike Segar/Reuters

Les fausses affirmations de Trump sur le lieu de naissance de Haley rappellent les fausses théories du complot des naissances qu’il a autrefois poussées contre Barack Obama en 2011 et Kamala Harris en 2020.

La semaine dernière, Haley a déclaré à la mairie de CNN que Trump se livrait à des injures parce qu’il se sentait « menacé » et que cela ne la dérangeait pas. Haley a déclaré à ABC News que Trump, qui a vanté ses réalisations lorsqu’elle était ambassadrice de l’ONU sous ses ordres, n’était “pas en sécurité”.

“Je pense à ce qu’il a dit de moi lorsque j’étais ambassadeur à l’ONU, il a dit que j’étais le meilleur ambassadeur à l’ONU que l’Amérique ait jamais vu. Il a dit que j’étais un tueur. Il a dit que j’étais dur. Il a dit que les dictateurs avaient peur. de moi”, a déclaré Haley à Rachel Scott, correspondante principale au Congrès d’ABC News.

“… C’est ce qu’il fait. Quand il commence à se sentir en insécurité. C’est ce qu’il fait quand il se sent menacé. J’ai travaillé avec lui tous les jours – il commence à s’en prendre aux gens dont il a peur. Ce n’est pas grave. C’est une bonne chose. signe-moi qui montre que nous bougeons, cela montre qu’il voit ce que nous voyons.

Interrogés sur les fausses affirmations de Trump, plusieurs anciens candidats républicains à la présidentielle – qui ont depuis soutenu Trump à la présidence – ont refusé de dénoncer ces commentaires.

Le gouverneur du Dakota du Nord, Doug Burgum, a tenté de minimiser les commentaires de Trump dans l’émission “This Week” d’ABC, en les attribuant à la politique moderne.

“Je pense que c’est de la politique”, a déclaré Burgum, ajoutant : “C’est la politique dans le monde entier, et c’est la politique en Amérique.”

Le sénateur de Caroline du Sud Tim Scott a détourné une question directe de Dana Bash de CNN à propos des surnoms de Trump et de ses fausses allégations de naissance, affirmant qu’il “surveille la rhétorique de tous les côtés sur les problèmes auxquels il est confronté, avant de devenir président”.

Scott, qui a soutenu Trump vendredi, n’a pas directement critiqué Trump.

Timothy A. Clary/AFP via Getty Images

“J’aimerais que tous les politiciens se comportent d’une manière qui soit conforme à la fonction la plus élevée”, a déclaré Scott à Bash.

Scott, le seul républicain noir du Sénat, a déclaré que le parti, au lieu d’accorder de l’attention à cette question, devrait se concentrer sur les questions qui intéressent vraiment les électeurs, comme un avenir meilleur avec des emplois bien rémunérés.

ABC News s’est entretenu samedi avec des électeurs à l’extérieur d’un rassemblement de Trump à Manchester, dans le New Hampshire – et ils ont eu des réponses mitigées lorsqu’on leur a demandé si Trump se moquait du nom de Haley.

Max Abramson, un ancien représentant de l’État du New Hampshire, a déclaré qu’il n’aimait pas les injures de Trump.

“Je ne suis pas d’accord avec ça”, a déclaré Abramson à ABC News. “… Je pense que c’est une chose négative dans la politique américaine, et cela a tendance à aller vers le plus petit dénominateur commun.”

Brian Snyder/Reuters

Cam Whale de Manchester a déclaré qu’il acceptait que de tels commentaires fassent simplement partie de la personnalité de Trump.

“Je ne prends pas ça trop au sérieux. C’est en quelque sorte une partie de sa personnalité”, a déclaré Whale.

“Je me soucie plus des actions que de ce qu’il dit”, a déclaré Whale plus tard.

La semaine dernière, Haley a dit à Brian Kilmeade de Fox News que l’Amérique n’est « pas un pays raciste ».

“Nous n’avons jamais été un pays raciste”, a-t-elle répété.

Mais Haley – qui n’a pas directement qualifié les récents commentaires de Trump de racistes – a reconnu qu’elle avait été confrontée au racisme.

“Je suis une fille brune qui a grandi dans une petite ville rurale de Caroline du Sud et qui est devenue la première femme gouverneur d’une minorité de l’histoire, qui est devenue ambassadrice de l’ONU et qui se présente maintenant à la présidence”, a déclaré Haley. “Si ce n’est pas le rêve américain, je ne sais pas ce que c’est.”

ABC News a contacté la campagne Haley pour obtenir ses commentaires. Ils n’ont pas répondu au moment de la publication.

Soorin Kim d’ABC News a contribué à ce rapport.