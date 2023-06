D’où je viens? Allez-y, demandez. Mon histoire est aussi riche que le tissu du Canada

Cet article à la première personne est de Bernice Fonseka, médecin de famille et mère qui vit à Calgary. Pour plus d’informations sur les histoires à la première personne, veuillez consulter la FAQ.

D’où je viens? En tant que personne dont l’apparence a été décrite comme racialement ambiguë, c’est une question qu’on m’a beaucoup posée.

Enfant, la question était déroutante. À l’adolescence, cela devenait frustrant et ennuyeux. Mais aujourd’hui, j’y vois une belle opportunité de partager mon histoire unique qui est bien plus riche que la couleur de ma peau et la forme de mes yeux.

J’étais un petit enfant au centre commercial avec ma mère quand j’ai eu ma première rencontre déroutante à propos de ma race. Ma mère a fouillé dans la section liquidation de Sears et je me suis cachée parmi les étagères de vêtements, attendant qu’elle appelle mon nom. Puis, alors que nous nous promenions sur les sols carrelés brillants, un groupe de trois femmes nous a salués.

J’ai fait un petit sourire et fait signe, mais ce qu’ils ont dit ressemblait à du charabia.

Je serrai plus fort la main de ma mère. Elle secoua simplement la tête et répondit en anglais qu’elle était chinoise. Les femmes semblaient gênées et partaient immédiatement. Ma mère marmonna dans sa barbe.

Pendant l’heure du conte de la première année, mon professeur m’a demandé si j’étais autochtone. Dans mon adolescence, j’ai joué au badminton au YMCA local où d’autres pensaient que j’étais espagnol ou indien. Au travail, quelqu’un m’a dit un jour que j’avais un accent malgré le fait que j’ai grandi à Calgary et que l’anglais est ma première et unique langue. J’avais l’impression de devoir constamment lutter contre ces hypothèses.

Mon professeur d’anglais à l’université m’a finalement aidé à comprendre ce que j’étais pour tout le monde lorsqu’elle m’a traité de « racialement ambigu ».

J’aurais été offensé, sauf que je pense que c’est ainsi qu’elle se décrivait aussi.

Une photo de famille de 1995 lorsque Fonseka était enfant. Sa mère, Angie Hii, est née à Bornéo de parents chinois. Son père, Theodore Fonseka, est cinghalais du Sri Lanka. (Soumis par Bernice Fonseka)

Beaucoup voient la question « d’où venez-vous? » comme une micro-agression qui donne aux personnes de couleur l’impression de ne pas appartenir. Comme si quelqu’un qui n’est pas blanc devait constamment justifier pourquoi il est Canadien. C’est un exemple d’un parti pris inconscient envers la blancheur et je ne veux pas trouver d’excuses pour cela.

Mais personne n’a jamais correctement deviné d’où je venais, et en vieillissant, j’ai commencé à simplement expliquer plutôt qu’à m’offenser.

C’est une histoire compliquée. La version courte que je donne souvent est que mes parents sont originaires de Malaisie, mais que je suis né et que j’ai grandi à Calgary. Je pense que la version longue est plus intéressante.

Ma mère est chinoise. Elle parle plusieurs dialectes chinois, dont le mandarin, mais s’identifie spécifiquement à la communauté de langue Fuzhou et est née dans un village de l’île de Bornéo avec ses sept frères et sœurs. Son père s’y était aventuré depuis la Chine pour exploiter le caoutchouc, et ma grand-mère était également arrivée en tant que mariée importée.

L’histoire de notre famille est complexe et aussi riche que le tissu du Canada.​​​​​ – Bérénice Fonseka

La famille de mon père est cinghalaise, le plus grand groupe ethnique du Sri Lanka. Cela explique notre nom de famille – Fonseka, un vestige de la colonisation historique du Sri Lanka par le Portugal où les noms de famille comme Fonseca sont courants. La langue cinghalaise s’est perdue de son côté il y a quelques générations, et il parle anglais en raison des influences coloniales britanniques sur la Malaisie, qui se sont poursuivies formellement jusqu’aux années 1950.

Ils sont arrivés au Canada au début des années 1990, parrainés par ma tante qui avait immigré plusieurs années plus tôt. Peu de temps après, je suis né au Rockyview General Hospital de Calgary, le même endroit où j’accoucherai de ma propre fille 30 ans plus tard.

L’histoire de notre famille est complexe et aussi riche que le tissu du Canada.

Fonseka avec sa fille. Elle veut que son enfant grandisse en célébrant l’histoire de sa famille. (Justin & Sash Photographie)

Je reconnais la question – d’où venez-vous? – peut faire en sorte qu’une personne se sente comme une étrangère. Mais pour moi, plutôt que de m’énerver, je veux saisir ces moments comme des occasions de célébrer la diversité croissante de notre nation, afin que des jeunes comme ma fille « raciale ambiguë » puissent célébrer leurs propres histoires.

Une partie de mon travail en tant que médecin de famille consiste à connaître les antécédents familiaux de mes patients afin que je puisse comprendre les influences culturelles et environnementales potentielles sur leur santé. C’est pourquoi je demande à tout le monde d’où ils viennent.

Parfois, j’ai un regard étrange, mais souvent j’ai un aperçu mondial de la façon dont le chemin de ce patient a croisé le mien. On finit par parler de leur famille restée en Italie ou de leur enfance au Nigeria. C’est un moment de connexion.

La question peut être une invitation à raconter une histoire. Que vous ayez l’air blanc ou racialisé, et que votre famille soit dans ce pays depuis des jours, des années, des générations ou des millénaires, ces histoires sont intéressantes et font de nous des Canadiens uniques.

