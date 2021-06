d’où en sont les choses à combien cela pourrait coûter

En avril, le comité judiciaire de la Chambre a tenu un vote historique sur HR 40, un projet de loi qui créerait une commission fédérale étudier « les effets négatifs persistants de l’institution de l’esclavage » aux États-Unis – en examinant diverses formes de « discrimination économique, politique, éducative et sociale » – et développer des propositions de « recours appropriés », y compris des réparations potentielles pour les Noirs américains . Présenté pour la première fois par feu le représentant du Michigan, John Conyers en 1989, le projet de loi a finalement été approuvé par la commission judiciaire et attend maintenant un vote sur le parquet de la Chambre des représentants.

Mais plus d’un siècle et demi après l’abolition de l’esclavage, il reste encore un débat intense sur la question de savoir si le gouvernement fédéral devrait indemniser les descendants d’anciens esclaves pour expier l’héritage de l’esclavage du pays, sous forme de réparations, et sous quelle forme les réparations devrait prendre.

Les réparations du gouvernement fédéral offriraient une restitution aux descendants d’esclaves, voire tous les noirs américains , pendant des siècles de servitude, de travail forcé non rémunéré et de souffrances endurées par les esclaves.

Les arguments contre les réparations incluent l’idée que l’esclavage a été aboli il y a si longtemps que « personne actuellement en vie n’était responsable », comme Le sénateur républicain Mitch McConnell a déclaré en 2019 après une audition de la Chambre sur le sujet. McConnell a qualifié l’esclavage de « péché originel » de l’Amérique, mais a soutenu que le pays avait depuis fait des progrès raciaux et des progrès vers la rectification du passé, notamment en adoptant une législation sur les droits civils et en élisant Barack Obama.

« En raison de la discrimination historique et continue, les Afro-Américains continuent de souffrir de difficultés économiques, éducatives et sanitaires débilitantes », déclare HR 40, qui souligne spécifiquement la taux d’incarcération élevé des Noirs américains ainsi que l’écart de richesse raciale frappant aux États-Unis La richesse médiane des familles blanches est de 188 200 $, contre 24 100 $ pour les familles noires, selon le Enquête 2019 de la Réserve fédérale sur les finances des consommateurs .

Les partisans des réparations soulignent le fait que, même bien après l’abolition de l’esclavage, les Noirs américains ont été victimes de discrimination et de traitement inégal de la part du gouvernement, et que l’héritage du racisme affecte toujours les personnes de couleur en Amérique.

Tout comme il existe un débat sur la nécessité de réparations, les partisans et les critiques sont en désaccord sur la faisabilité des réparations et sur la forme qu’elles pourraient prendre.

Par exemple, des critiques comme McConnell et expert conservateur David Frum ont fait valoir qu’il serait trop difficile de déterminer qui indemniser et de combien.

Certaines suggestions sur la façon de gérer les réparations incluent des paiements directs en espèces aux Noirs américains qui descendent d’anciens esclaves. D’autres comprennent une combinaison d’aide financière et de programmes sociaux visant à profiter à la communauté noire, y compris des logements abordables, des programmes d’éducation et des frais de scolarité gratuits, ainsi que des subventions pour le logement et des entreprises appartenant à des Noirs pour aider assurer une réussite économique à long terme pour les Noirs américains.

Des réparations significatives qui combleraient l’écart de richesse raciale coûteraient au gouvernement américain entre 10 000 et 12 000 milliards de dollars au total, soit environ 800 000 dollars pour chaque ménage noir éligible, selon William Darity, professeur d’économie et de politique publique à l’Université Duke qui étudie et défend réparations. Un autre professeur de politique publique, Thomas Craemer de l’Université du Connecticut, a estimé qu’un coût équitable pourrait être jusqu’à 19 000 milliards de dollars, en tenant compte de la quantité de travail gratuit et involontaire provenant de millions d’esclaves (24 heures par jour, 365 jours par an) depuis la création des États-Unis.

Pour les opposants, les réparations coûteraient tout simplement trop d’argent au gouvernement fédéral. Michel Tanner, un chercheur principal au Cato Institute, a écrit qu’assumer un tel coût « détruirait totalement l’économie », en particulier à un moment où la dette nationale a grimpé à plus de 28 000 milliards de dollars, en partie grâce aux dépenses de relance en cas de pandémie.

Ce que l’on appelle les « baby bonds » — qui fourniraient à chaque enfant un compte d’épargne financé par le gouvernement à la naissance — sont vu comme une alternative aux réparations et à un prix inférieur. Darrick Hamilton, professeur de politique publique à l’Ohio State University, a déclaré que même ensemencer chaque compte avec 25 000 $ coûterait au gouvernement 100 milliards de dollars par an, soit « environ 2 % des dépenses fédérales actuellement ». Les obligations familiales profiteraient particulièrement aux ménages à faible revenu, et les familles noires souffrent de la taux de pauvreté le plus élevé aux États-Unis par race.