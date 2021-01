Un voyage à Disneyland pourrait être risqué pendant la pandémie, mais un père aimant, alors qu’il ne pouvait pas emmener sa famille à Disneyland, a décidé de ramener l’expérience à la maison.

Une vidéo induisant un homme utilisant un panier pour simuler l’expérience Disneyland pour ses deux enfants est devenue virale. Partagé sur Instagram par Lindsay Brooke Thomas (Lindsaybthomas), une résidente de l’Utah, le clip s’ouvre sur le message: «Mon mari a créé une expérience Disneyland pour nos enfants». Il montre l’homme transportant ses enfants dans le panier tout en émettant des bruits de train. Il annonce ensuite ses enfants manifestement ravis dans une pièce sombre, très probablement au sous-sol, avec un écran de télévision simulant un tour de montagnes russes.

La musique de fond – une bande sonore du film d’animation « Up » rend le clip plus réconfortant. De plus, le tissu qui tapisse le panier est éclaboussé du mot «Dream».

« Le meilleur papa !! », Lindsay a sous-titré le clip, ajoutant que la vidéo complète était disponible sur TikTok. Le message a reçu 3200 likes et comptage et 19 commentaires.

Alors que de nombreux utilisateurs d’Instagram ont laissé les commentaires attendus «c’est si mignon» avec des émoticônes de cœur sur la publication, d’autres ont cherché des mouchoirs. «Je braille les yeux… ils s’en souviendront pour toujours», a écrit Aubryn (@ abrusin.22). Un autre utilisateur qui s’appelle «187bee» a commenté: «C’est la chose la plus mignonne qui soit, leur excitation (sic)», avec une émoticône pour montrer qu’elle déchirait la vidéo.

Certains ont également tagué d’autres internautes pour attirer leur attention sur l’adorable vidéo. Lindsay elle-même et une autre utilisatrice Maria Clara Daste Ordonez (claradaste) ont tagué la comédienne et animatrice de télévision Ellen DeGeneres (theellenshow) dans la section commentaires.

Lindsay, qui se fait appeler une créatrice de vidéos et énumère le style de vie, la mode et le bricolage parmi ses intérêts, a le clip sous le segment « Reels » de son compte Instagram. Le 9 janvier midi, elle comptait 3 457 adeptes.

Certaines de ses autres vidéos virales incluent l’une de sa petite fille, abandonnant ses économies pour acheter un cadeau pour son petit frère (90,1 000 likes). Bien que cette vidéo vous touche le cœur, la simulation Disneyland à budget nul de son mari ne manquera pas de laisser un large sourire sur votre visage. Les responsables du prix «Meilleur papa du monde», donnez-le déjà à ce gars!