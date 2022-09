Doting Carrie Johnson tient la main de Boris alors qu’il prononce son dernier discours devant Downing Street

L’épouse de BORIS Johnson a tenu la main du Premier ministre sortant alors qu’il s’apprêtait à prononcer son discours de démission.

Doting Carrie Johnson, 34 ans, est sortie avec son mari et lui a souri avant de se retirer pour qu’il s’adresse au pays.

Doting Carrie Johnson a tenu la main de Boris Johnson avant son discours de démission Crédit : AFP

Carrie a rejoint les loyalistes de Boris pour écouter ses mots d’adieu Crédit : Reuters

Boris l’a ensuite rejointe après son discours et ils se sont à nouveau tenus la main pour entrer dans un Range Rover pour rendre visite à la reine.

Il a serré la main d’une foule de collègues et d’employés applaudissant pendant que Carrie se serrait dans ses bras et soufflait des baisers avant de quitter Downing Street pour la dernière fois.

Sœur Rachel Johnson, 57 ans, faisait partie de la foule qui attendait devant le No10 le PM sortant ce matin, avec la loyaliste Nadine Dorries.

Le Premier ministre a dit au pays “ça y est, les amis” en se qualifiant de “fusée d’appoint qui a rempli sa fonction”.

Il a déclaré qu’il offrirait au nouveau gouvernement son “soutien le plus fervent” et a promis que le pays sortirait plus fort des temps difficiles à venir.

Il a ajouté: “Mais je dis à mes collègues conservateurs, il est temps que la politique soit terminée, les amis. Il est temps de soutenir Liz Truss.

“C’est ce que veut le peuple de ce pays. C’est ce dont il a besoin. Et c’est ce qu’il mérite.”

Il a insisté sur le fait que si son chien Dilyn et le chat résident n ° 10 Larry peuvent s’entendre, les députés conservateurs le peuvent aussi.

Et il a réfléchi à son héritage, soulignant le bilan du gouvernement sur le Brexit, soutenant l’Ukraine et le déploiement du vaccin Covid.

Mais dans une dernière fouille contre des collègues mutins qui l’ont entraîné vers le bas, M. Johnson a plaisanté: “Le relais sera remis dans ce qui s’est avéré de manière inattendue être une course de relais.

“Ils ont changé les règles à mi-parcours. Mais peu importe maintenant.”

Carrie a partagé hier un doux hommage familial avec une photo à l’extérieur de Downing Street avec Boris et les enfants Wilf et Romy.

M. Johnson se rendra jusqu’au domaine écossais de la reine à Balmoral pour rendre visite à Sa Majesté et remettre officiellement sa démission.

Hier, Liz Truss a été confirmée en tant que 56e Premier ministre britannique après avoir remporté 81 326 voix des membres conservateurs.

Elle a juré de “livrer, livrer, livrer” après avoir battu les 60 399 voix de son rival Rishi Sunak et sera officiellement nommée par la reine aujourd’hui.

Son nouveau cabinet devrait également être entièrement dévoilé plus tard. On pense que les quatre grands bureaux d’État du Royaume-Uni ne présenteront peut-être pas un homme blanc pour la première fois.

Hier, les loyalistes de Boris, Priti Patel et Nadine Dorries, ont tous deux quitté leurs postes respectifs de secrétaire à l’intérieur et de secrétaire à la culture pour retourner à l’arrière-ban.

Mme Truss devrait geler les factures d’énergie des foyers et des entreprises lors de son premier acte majeur en tant que Premier ministre.

Un mouvement de plusieurs milliards de livres pour plafonner les coûts paralysants pourrait intervenir d’ici jeudi.

Le Sun peut révéler que les factures seront plafonnées pendant au moins quatre mois, avec un renflouement massif des contribuables.

Les factures des ménages resteront probablement gelées à 1 971 £ jusqu’en janvier au moins pour un ménage à usage typique – la flambée des coûts des entreprises a également aidé.

Boris et Carrie sont partis ensemble pour les câlins et les acclamations de la foule après le discours Crédit: Sky News

Ils se sont à nouveau tenus la main pour marcher vers un Range Rover pour quitter Downing Street pour la dernière fois Crédit: Sky News