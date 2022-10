Dot Da Genius partage la bande originale de “Entergalactic” de Kid Cudi

Le genre Dot Da partage la bande-son épique de 18 chansons de l’émission spéciale Netflix “Entergalactic” de Kid Cudi coproduite par Plain Pat.

Le spécial Netflix de Kid Cudi, Entergalactic, est sorti avec son nouvel album nommé d’après le spécial et bien que Cudi ait livré un nouvel album pour les fans, ils voulaient la bande originale officielle. Maintenant, l’attente est officiellement terminée car Dot Da Genius a lancé la bande originale aux côtés d’un aperçu des coulisses de la façon dont elle s’est réunie.

Dot Da Genius a partagé un peu sur la composition de la bande originale et comment elle s’est initialement réunie lors d’une récente conversation avec Netflix.

« Cudi a eu l’idée de créer un album autour d’un visuel [concept] parce qu’il en avait marre de ne faire qu’un clip vidéo par album. Il voulait quelque chose pour accompagner une œuvre. Nous avons commencé à travailler sur la musique avant qu’il y ait un spectacle. Il y avait juste une idée générale pour un spectacle [that became the special]. Il a écrit un script, puis nous avons juste commencé à créer de la musique pour des moments du script avant qu’il n’y ait une animation.

« Souvent, c’est comme se frayer un chemin dans l’obscurité. Parce que nous faisons cela depuis si longtemps, nous prenons d’abord beaucoup de temps pour explorer le son. Cudi a des goûts très particuliers et il répond à tout ce qui l’inspire. Je pourrais être en train de jouer les touches et puis peut-être 15 minutes plus tard, il entend un synthé et une progression qu’il aime, et ça va le déclencher. Il commencera à explorer ce que cela lui fait ressentir, ce dont il veut parler. Et puis il me donnera des bribes d’idées auxquelles il pense et nous en parlerons et les affinerons, puis il entrera et fera ce qu’il fait. Mais [Entergalactic] n’était pas très différent de la façon dont nous créons, parce que nous l’avons créé avant le spectacle. Essayer de faire le score intentionnellement [to accompany] un visuel était un peu plus difficile. Parce que les animateurs ont dû modeler [the special] à la musique que nous faisions, mais dans la partition, j’ai dû modeler [the music] aux émotions que le réalisateur voulait transmettre.