LINCOLN, Neb .: Ayo Dosunmu a marqué les 10 derniers points en règlement pour l’Illinois et les cinq premiers en prolongation, permettant à Fighting Illini, sixième, de revenir sur l’offre contrariée du Nebraska et de gagner 77-72 vendredi soir.

Dosunmu, qui avait 22 de ses 31 points après la mi-temps, a égalisé à 66 avec son accrochage de conduite avec 20 secondes à jouer en temps réglementaire. Trey McGowens du Nebraska n’a pas réussi à obtenir un tir au buzzer, et Dosunmu a ouvert la prolongation avec un lay-up et 3 points pour envoyer l’Illinois à sa cinquième victoire consécutive.

Kofi Cockburn a ajouté 21 points et 13 rebonds pour son 14e double-double de la saison pour les Illini (14-5, 10-3), qui ont leur meilleur record du Big Ten après 13 matchs depuis la saison 2004-05.

Lat Mayen a récolté 16 points, dont quelques 3 points tardifs, et Teddy Allen et Trey McGowens ont marqué 15 chacun pour les Cornhuskers. Le Nebraska (4-12, 0-9) a perdu sa 26e consécutive contre des adversaires du Big Ten.

L’Illinois était un favori de 14 points, mais ce match était tout sauf facile. Le Nebraska menait 64-58 avec moins de trois minutes à jouer.

Dosunmu a effectué deux lancers francs, a conduit la longueur du court pour un lay-up et a fait deux autres lancers francs pour l’attacher. Après que Dalano Banton ait marqué avec 37,8 secondes à jouer pour mettre le Nebraska en place, Dosunmu a égalisé avec un autre layup.

Nebraska a appelé un temps mort et a eu une chance de le gagner sur un dernier tir en règlement. McGowens s’est retrouvé coincé entre Trent Frazier et Dosunmu et n’a pas pu réussir un tir décent, l’entraîneur des Huskers Fred Hoiberg jetant son masque au sol de frustration.

GRANDE IMAGE

Illinois: Dosunmu avait été médiocre pendant la majeure partie du match. Mais comme le font les joueurs d’élite, il est intervenu lorsque son équipe avait le plus besoin de lui et a envoyé l’Illinois à sa quatrième victoire consécutive sur la route.

Nebraska: Les Huskers ont joué l’un de leurs meilleurs matchs à un moment où ils auraient pu encaisser pour la saison. Ils sont au milieu d’une période de huit matchs en 14 jours.

SUIVANT

L’Illinois accueille le Northwestern mardi.

Le Nebraska visite Penn State dimanche.

