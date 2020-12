STATE COLLEGE, Pennsylvanie: Ayo Dosunmu a marqué 21 de ses 30 points en seconde période pour mener le 18e Illinois devant Penn State 98-81 mercredi soir.

Kofi Cockburn a ajouté 23 points et Andre Curbelo a récolté 15 points et huit passes pour les Illini (6-3, 2-1 Big Ten), qui ont remporté leur deuxième consécutif au Bryce Jordan Center.

Penn State (3-3, 0-2) a ouvert une avance de 19-4 au cours des cinq premières minutes. L’Illini a utilisé le reste de la mi-temps pour récupérer, égalant le match à 43 à la mi-temps. L’Illinois a pris le relais au milieu de la seconde période, dépassant Penn State 24-11 après la pause. Dosunmu et Cockburn réunis pour 28 points en seconde période.

Myreon Jones a marqué 11 points lors de la première manche des Nittany Lions et a terminé avec 21. Izaiah Brockington a également marqué 21 points, Sam Sessoms en avait 12 et Myles Dread en a ajouté 10 pour les Nittany Lions.

Alors que Penn State a gardé Dosunmu calme et a évité Cockburn dans les premières minutes, les stars de l’Illinois ont finalement commencé.

À mi-chemin de la première mi-temps, Dosunmu a coulé une paire de trois pointeurs largement ouverts du même endroit à deux minutes d’intervalle. Le premier était son premier panier du match, et le second a déclenché une course de 15-5. Cockburn a couronné la course et a placé l’Illinois 40-37 avec son huitième panier de la demie.

LA GRANDE IMAGE

Illinois: Dosunmu avait l’air imperturbable et Cockburn pourrait être le joueur le plus imposant physiquement de la conférence. Curbelo les a tous deux lancés avec des jeux de transition rapides.

Penn State: Les Nittany Lions traînaient et devraient se sentir bien dans leur peau compte tenu de la taille qu’ils abandonnaient aux Illini.

SUIVANT

Illinois: accueille l’Indiana samedi.

Penn State: visite l’Indiana mercredi prochain.

___

