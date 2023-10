Projection d’un film pour explorer l’arrière-plan de la sculpture de Calder

Le documentaire « Pour le Peuple » (2022) sera projeté le 1er novembre de 18h à 20h à l’Auditorium Loosemore du GVSU Pew Campus. La projection du film est un partenariat entre le Hauenstein CentreL’Initiative Common Ground et le GVSU Art Galerie.

« Pour le Peuple » est un documentaire qui détaille l’histoire de la sculpture d’Alexander Calder, « La Grande Vitesse », située à Grand Rapids. Selon les événements du GVSU page web, “Le film explore les politiques de propriété, de contrôle, de réaction communautaire polarisante et le rôle essentiel que jouent les citoyens et la communauté dans l’art public.”

Nate Harris, le réalisateur du film, prendra la parole et participera à une séance de questions-réponses après la projection. RSVP est requis.

Chorale des arts universitaires à jouer

La Chorale des arts universitaires de la Grand Valley State University organisera un concert le 1er novembre à 19h30 au Cook-Dewitt Center.

Le spectacle sera dirigé par le directeur de la chorale, Chuck Norris. Les arts universitaires Choral est un chœur SATB qui comprend des voix de soprano, alto, ténor et basse.

L’entrée sera gratuite.

NIARA organisera une réunion de fitness Xtreme Hip Hop

NIARA tiendra une réunion le 2 novembre de 16h à 18h qui comprend une discussion et des activités sur l’autonomisation des femmes, ainsi qu’une séance de fitness Xtreme Hip Hop. La réunion, qui se tiendra au Kelly Family Sports Center sur le campus GVSU Allendale, comprendra des cours de Danay Tibbs, un professeur de Xtreme Hip Hop. Le port de vêtements confortables est encouragé. Des repas légers et des rafraîchissements seront fournis.

NIARA est un programme géré par le Centre pour les femmes et l’équité entre les sexes. Selon le programme page weble groupe a été créé pour « accroître le sentiment de communauté et d’appartenance, en centrant les expériences de celles qui s’identifient comme femmes de couleur ».

Le CAB accueillera un spectacle interactif de photos Rocky Horror

Activités sur le campus Conseil aura une activité interactive montrant du Rocky Horror Picture Show le 7 novembre à 19 h dans la salle Grand River du Kirkhof Center. Avant le film, un concours de costumes aura lieu et les 100 premières personnes arrivées recevront un sac de cadeaux interactif. Popcorn et boissons fournis par AOD sera disponible.

Le théâtre de Grand Valley organisera des auditions ouvertes

Théâtre à Grand Valley organisera des auditions pour trois productions à venir : « The Birds », « Radium Girls » et « Tracks » les 2 et 3 novembre. audition informations d’inscription, les auditions consisteront en des lectures à froid des trois scripts.

« The Birds », écrit par Conor McPherson et réalisé par Bridgett Vanderhoof, sera une production du Theatre at Grand Valley. Les représentations du spectacle auront lieu du 22 au 24 février.

« Radium Girls », écrit par DW Gregory et réalisé par Hannah Cooke, sera une production de la série Performance Studio. Le spectacle sera présenté du 24 au 26 janvier.

« Tracks », écrit par Peter Tarsi et réalisé par Molly Fenn, sera une production de la série Performance Studio. Les représentations du spectacle auront lieu du 24 au 26 janvier.