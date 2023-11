Dossiers sur les arts et le divertissement 11/6 – Grand Valley Lanthorn

Échelle à poissons GV acceptant les soumissions

La revue littéraire et artistique gérée par les étudiants de la Grand Valley State University, fishladder, accepte les soumissions pour la publication de cette année scolaire. Les soumissions de fiction, de non-fiction, de poésie, d’art et de photographie sont encouragées. La date limite d’inscription est le 16 décembre.

Plus d’informations sur les lignes directrices et sur la manière de soumettre des candidatures peuvent être trouvées sur leur site web.

Le Wealthy Theatre projettera “Quand Harry rencontre Sally”

Dans le cadre de son film du mardi Série, Théâtre riche jouera populaire films tout au long des mois de novembre et décembre.

Le 7 novembre, « Quand Harry rencontre Sally » sera diffusé. Les portes ouvrent à 19h et le film commence à 20h

Des artistes invités à la flûte et à la clarinette se produiront

La flûtiste Rebecca Johnson et la clarinettiste Magie Beck donneront un récital d’artiste invité le 6 novembre à 19h30 au Cook-Dewitt Center. Johnson et Beck, professeurs à l’Eastern Illinois University, interprèteront des duos de clarinettes et de la musique de flûte éclectique, selon l’événement. page web.

Un auteur autochtone fera une présentation

Robin Wall Kimmerer, un auteur à succès national, fera une présentation le 8 novembre à 11 h 15 dans la salle Grand River du Kirkhof Center. Elle parlera de ses livres « Braiding Sweetgrass : Indigenous Wisdom, Scientific Knowledge and the Teachings of Plants » et « Gathering Moss : A Natural and Cultural History of Mosses ».

Selon l’événement page web“Kimmerer est une mère, une scientifique, un professeur décoré et un membre inscrit de la nation citoyenne Potawatomi.

La présentation sera également diffusée en direct dans la salle Pere Marquette du Kirkhof Center et dans l’auditorium Loosemore du campus Pew. Les personnes intéressées à assister virtuellement peuvent registre pour recevoir un lien Zoom.

Projection d’un film pour discuter du changement climatique

« Marcher doucement sur la Terre » (2022), réalisé par Marcos Colón, sera filtré le 9 novembre de 13 h à 15 h et le 10 novembre de midi à 14 h dans la salle polyvalente de la bibliothèque Mary Idema Pew.

Le film présente des récits autochtones de la forêt amazonienne comme moyen de discuter de l’extraction pétrolière, de l’exploitation minière, des terres et de l’exploitation forestière dans une perspective décoloniale.

La projection fait partie du programme sur le changement climatique, les humanités environnementales publiques et la nouvelle éducation libérale. série. La série est une collaboration entre la Grand Valley State University, l’Université d’Oakland, l’Université de l’Illinois à Chicago, la West Chester University et la Florida State University. La collaboration vise à promouvoir les humanités environnementales interdisciplinaires et à mobiliser l’action contre le changement climatique.