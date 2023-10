Dossiers juridiques : actualités économiques de tout l’État

Le comité fiscal a demandé au procureur général John Formella de revenir après que son bureau ait répondu aux préoccupations concernant le plan de compensation du YDC. (Ethan DeWitt-New Hampshire Bulletin)

Le procureur général du New Hampshire rejoint la coalition demandant au gouvernement fédéral de sécuriser la frontière

Le procureur du New Hampshire, John M. Formella, a rejoint une coalition de 27 procureurs généraux dans une action en justice exigeant que le gouvernement fédéral corrige les « politiques d’immigration illégales » et sécurise la frontière.

Plus de 7 millions d’immigrants ont traversé illégalement la frontière dans le cadre de la politique frontalière actuelle du gouvernement, a déclaré Formella dans un communiqué de presse mardi.

« Nous voyons une crise de sécurité nationale et de sécurité publique se dérouler sous nos yeux, et elle découle directement de l’incapacité du gouvernement fédéral à sécuriser la frontière américaine », a déclaré Formella dans un communiqué.

« Nous ne pouvons pas rester les bras croisés alors que nos politiques d’immigration permettent au fentanyl mortel de continuer à affluer dans nos communautés et que les organisations criminelles continuent de s’attaquer aux personnes vulnérables en les faisant entrer illégalement dans notre pays », a-t-il déclaré. « L’administration Biden doit immédiatement changer de cap pour préserver la sûreté et la sécurité du New Hampshire et de l’ensemble de notre pays.

La coalition des procureurs généraux a soumis une pétition pour l’élaboration de règles visant à modifier les politiques de capture et de remise à l’eau du ministère de la Sécurité intérieure, déclarant que ces politiques sont illégales et ont un impact sur la sécurité du pays.

« Comme le tribunal l’a constaté en Floride, les politiques de libération massive du DHS s’apparentent à l’affichage d’un panneau clignotant ‘Entrez, nous sommes ouverts’ sur la frontière sud' », indique la pétition.

Le Département de l’administration fiscale élabore un guide sur les modifications fiscales de 2023

Le Département de l’administration fiscale du New Hampshire a créé un guide de référence complet résumant les modifications fiscales pertinentes pour 2023.

La NHDRA présente 15 projets de loi dans son communiqué d’informations techniques, y compris des changements dans le calendrier de l’élimination progressive de l’impôt sur les intérêts et les dividendes et l’allocation de fonds au Fonds fiduciaire pour l’éducation.

« La NHDRA a élaboré un guide fiscal qui fournit aux entreprises et aux particuliers une feuille de route claire à travers un paysage fiscal en constante évolution », a déclaré la commissaire de la NHDRA, Lindsey Stepp, dans un communiqué. « Notre objectif premier reste de tenir le public bien informé des enjeux qui les touchent directement. »

Vous trouverez ci-dessous les principales initiatives législatives de la récente session. Pour accéder au rapport complet, veuillez visiter www.revenue.nh.gov/tirs.

Impôt sur les intérêts et les dividendes

Le projet de loi 2 abroge la taxe sur les intérêts et les dividendes pour les périodes d’imposition effectives commençant après le 31 décembre 2024. Ce projet de loi accélère le calendrier de la suppression progressive de la taxe I&D qui a été promulguée par les lois de 2021, chapitre 91, articles 89 à 102. Cette législation élimine les projets de la loi précédente visant à réduire le taux d’imposition à 2 % en 2025 et à 1 % en 2026.

La taxe sur les intérêts et les dividendes est de 4 % pour les périodes imposables se terminant à compter du 31 décembre 2023 et de 3 % pour les périodes imposables se terminant à compter du 31 décembre 2024. La taxe I&D est ensuite abrogée pour les périodes imposables commençant après le 31 décembre 2024. Ce projet de loi modifie également la date d’entrée en vigueur de la suppression ou de l’abrogation des références à la taxe I&D dans d’autres lois de l’État.

Taxe Professionnelle

Historiquement, l’allocation de fonds au Fonds fiduciaire pour l’éducation dépendait des taux d’imposition de l’impôt sur les bénéfices des entreprises et de l’impôt sur les entreprises. Tout ajustement des taux d’imposition a eu un effet correspondant sur les fonds alloués. À compter du 1er juillet 2023, le projet de loi 2 établit une allocation fixe, exigeant que 41 % des revenus du BPT et du BET soient dirigés vers le Fonds fiduciaire pour l’éducation, quels que soient les changements dans les taux d’imposition.

Le projet de loi 189 du Sénat modifie encore le BPT en éliminant la limitation imposée par l’Internal Revenue Code (IRC) SS163(j) sur la déduction des frais d’intérêts professionnels dans le New Hampshire. Cette modification entre en vigueur le 1er janvier 2024.

Municipal et immobilier

Le projet de loi 197 modifie certaines exonérations de taxe foncière en accordant à une personne éligible à une exonération de taxe foncière pour les aveugles, les handicapés, les sourds ou les malentendants graves, ou les personnes âgées, un montant d’exonération au prorata si elle possède une participation fractionnaire dans la propriété. Cette disposition n’a pas besoin d’être adoptée par les communes et commence à compter de l’année de taxe foncière, soit le 1er avril 2024.

Divers

Le projet de loi 52 du Sénat a créé en partie un comité chargé d’étudier les options de financement des bornes de recharge pour véhicules électriques. Ce comité évaluera diverses possibilités, notamment l’allocation de fonds provenant des taxes d’accueil et de restauration et l’encouragement des entreprises à investir par le biais de crédits d’impôt pour les entreprises ou les bénéfices des entreprises ou en autorisant des exonérations d’impôt foncier local.

McLane Middleton obtient la certification DEI

Le cabinet d’avocats McLane Middleton a obtenu la certification selon la règle Mansfield, une certification nationale pour les cabinets d’avocats engagés en faveur de la diversité de leur personnel et de leur leadership.

Le cabinet est le premier cabinet d’avocats de l’État du New Hampshire à recevoir la certification, a indiqué le cabinet dans un communiqué de presse.

La règle Mansfield est une initiative nationale menée par Diversity Lab qui contribue à réduire l’écart entre les sexes et la diversité dans la profession juridique. La règle mesure les processus des cabinets d’avocats pour considérer les femmes avocates, les avocates de couleur, les avocates LGBTQ+ et les avocates handicapées pour l’emploi ainsi que les rôles de leadership et de gouvernance et les promotions de partenaires d’équité.

« L’une des valeurs fondamentales de McLane Middleton est la conviction que la diversité, l’équité et l’inclusion au sein de notre effectif font de nous un meilleur cabinet d’avocats en renforçant notre capacité à développer des solutions innovantes pour nos clients, à attirer et à retenir les collègues les plus talentueux et à contribuer à tous. segments des communautés où nous vivons et travaillons », a déclaré Steve Camerino, PDG de McLane Middleton, dans un communiqué.