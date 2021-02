CHARLOTTE, Michigan – Les gymnastes qui ont parlé au bureau du procureur général du Michigan de l’entraîneur John Geddert ont peint un tableau horrible.

Violence verbale et émotionnelle extrême. Conditionnement physique excessif. Des filles forcées de performer à cause de blessures. Agressions sexuelles et physiques.

Geddert, l’ancien entraîneur de gymnastique olympique des États-Unis et propriétaire et entraîneur du gymnase Twistars de Lansing, dans le Michigan, a été inculpé jeudi de 24 crimes: 20 chefs d’accusation de traite d’êtres humains et de travail forcé, deux chefs d’agression sexuelle, de racket et de mensonge à la police.

Geddert est décédé par suicide jeudi après-midi, plusieurs heures après le dépôt des accusations. Il ne s’était pas encore rendu à la police. Le procureur général Dana Nessel a déclaré que la mort de Geddert «est la fin tragique d’une histoire tragique pour toutes les personnes impliquées».

Les accusations portées contre Geddert étaient le résultat d’une enquête de trois ans découlant de la condamnation et de la condamnation du médecin des sports en disgrâce de l’Université d’État du Michigan, Larry Nassar, qui a agressé sexuellement des filles des centaines de fois tout en prodiguant des «traitements» dans l’arrière-salle de Twistars.

LAWSUITS:USA Gymnastics espère s’installer avec des survivants, sortir de la faillite cet été

AVIS:À mort, l’ancien entraîneur olympique John Geddert cause à nouveau du tort aux gymnastes dont il a abusé

SUITE:Deux anciens entraîneurs olympiques de gymnastique liés à Larry Nassar sont décédés par suicide

Bridgette Frost, un agent spécial au bureau de l’AG, a exposé les 24 accusations portées contre Geddert lors d’une audience de près d’une heure mercredi devant la juge du tribunal de district du comté d’Eaton, Julie O’Neill. Une transcription de 37 pages de l’audience détaille les actions qui ont conduit à la finalisation des accusations jeudi matin.

«(Ce) ne sont pas des actes isolés, mais plutôt un stratagème que (Geddert) a utilisé pour obtenir un succès rentable», a déclaré Frost. « Geddert a utilisé un modèle de tactiques abusives, y compris s’arrêter, piétiner et marcher sur les pieds nus des victimes alors qu’il portait des chaussures. »

Geddert contrôlait Twistars et collectait de l’argent – 9,3 millions de dollars de ventes brutes de 2012 à 2018 – auprès de gymnastes qui ont été forcés de continuer à s’entraîner et à concourir même s’ils étaient blessés, a déclaré Frost. Cependant, les dossiers fiscaux montraient qu’il n’avait déclaré qu’un revenu brut de 2,7 millions de dollars de 2014 à 2018.

Cela a contribué à l’accusation de racket, a déclaré Frost.

Sarah Klein, la première victime connue de Nassar qui s’est entraînée avec Geddert pendant plus de 10 ans, a déclaré que la mort de l’entraîneur de ses propres mains est un «aveu de culpabilité que le monde entier peut maintenant voir». Elle a qualifié Geddert d ‘«agresseur narcissique».

Klein ne fait pas partie des femmes citées dans les accusations portées contre Geddert.

«L’échappatoire de John Geddert à la justice en se suicidant est traumatisante au-delà des mots. Il a torturé et maltraité des petites filles, moi y compris, pendant plus de 30 ans et a pu tromper la justice », a déclaré Klein dans un communiqué.« La bravoure des nombreuses victimes de Geddert restera pour toujours en contraste frappant avec sa lâcheté. En tant que survivante et mère de deux jeunes filles, mon seul réconfort est de savoir que je peux reposer ma tête sur l’oreiller chaque nuit en sachant que John Geddert ne terrorisera et n’abusera jamais un autre enfant.

Obligé de performer alors qu’il était blessé

Douze des 20 gymnastes cités dans la plainte ont déclaré aux enquêteurs qu’ils avaient été forcés de concourir ou de s’entraîner alors qu’ils étaient blessés.

Geddert a forcé une fille à pratiquer après avoir retiré ses dents de sagesse, contre l’avis de son médecin. À la fin de la pratique, «sa bouche était enflée au point qu’elle pouvait à peine parler», a déclaré Frost.

Il en a forcé un autre à retourner pratiquer une semaine après une opération au cou. Sa perception de la profondeur était fausse et quand elle a frappé la nuque sur le bar, Geddert lui a crié dessus.

Geddert a régulièrement arraché un autre athlète des barres asymétriques, causant de nouvelles blessures à un genou déjà blessé. Une fois, elle est tombée à 15 ou 16 pieds des barreaux lorsque Geddert l’a lâchée, a-t-elle déclaré aux enquêteurs.

Lorsque les athlètes lui ont fait part de ses blessures, Geddert a roulé des yeux et leur a dit de continuer. Il les a appelés des noms. Il a crié dans leurs visages. Il les a forcés à continuer la formation, ignorant les notes des médecins qui demandaient le contraire.

Il a obligé une fille à faire 1000 redressements assis immédiatement après avoir commencé à pleurer lorsqu’elle s’est cassé un os sur le dessus de son pied en courant. Une fois que Nassar lui a donné une botte, Geddert l’a obligée à l’enlever et à s’entraîner, a témoigné Frost.

Il a attiré une athlète en position assise après qu’elle soit tombée de 10 pieds et craignait de s’être cassé le cou. Il la fit asseoir en deux pour le reste de l’entraînement car elle ne pouvait pas continuer l’exercice. Plus tard, elle a été diagnostiquée avec des vertèbres fracturées.

Lorsqu’une fille s’est blessée au tendon d’Achille pendant l’entraînement, Geddert a exercé une pression sur la zone blessée. Il a poussé ses épaules quand elle était en deux, même après qu’elle lui ait dit que ça lui faisait mal. Il a fait cela pendant cinq à dix minutes et l’a obligée à s’asseoir pendant 15 minutes. Elle n’a pas pu marcher après et a rampé hors du sol du gymnase. Elle a découvert plus tard qu’elle avait complètement arraché son tendon d’Achille de son mollet de son muscle.

Une fillette de 10 ans s’est cassé le pouce pendant l’entraînement. Elle était gonflée et contusionnée, mais Geddert a dit qu’elle mentait et lui a fait faire cinq ascensions de corde et pratiquer une heure supplémentaire sur la poutre.

Les parents d’une autre fille ont déclaré aux enquêteurs que Geddert dirait aux filles d’attendre la fin d’une rencontre pour informer Nassar d’une blessure afin de pouvoir continuer à concourir.

Agression sexuelle après une mauvaise pratique

Un athlète a déclaré aux enquêteurs que Geddert l’avait agressée sexuellement dans les vestiaires à l’âge de 14 ans. Geddert a été accusé de conduite sexuelle criminelle au premier et au deuxième degré à cet égard.

Il l’a poussée contre le mur et a tiré son justaucorps jusqu’à sa taille, a témoigné Frost. Il a poussé ses mains sous son soutien-gorge de sport et a mis ses doigts dans son vagin. Il la souleva d’une main, plaça l’autre sur son épaule et se pencha près de son visage.

« Cela ne se produirait pas si vous veniez de terminer ma mission à la pratique comme vous le deviez la veille », a déclaré la jeune fille aux enquêteurs que Geddert avait dit.

Les « abus émotionnels extrêmes » étaient une routine, ont déclaré les athlètes

Toutes les filles incluses dans la plainte ont parlé aux enquêteurs de ce que Frost a appelé «la violence psychologique extrême».

Geddert a appelé ses athlètes par des noms, les a éloignés des autres filles, a crié si fort qu’il leur crachait sur le visage et les a rabaissés, a témoigné Frost. Il a critiqué leur poids et surveillé strictement leurs progrès avec des pesées quotidiennes.

Son intensité a poussé une fille à arrêter complètement de manger pour tenter d’atteindre le poids souhaité, a déclaré Frost. Elle a commencé à avoir des crises de panique et à commettre des actes d’automutilation, y compris une tentative de se suicider en octobre 2012.

Lors d’une réunion peu de temps après la tentative de suicide, Geddert lui a demandé de s’excuser auprès de lui pour l’attentat contre sa vie. Il craignait que cela ruine leur réputation et lui fasse perdre des opportunités de bourses.

« Lors de la réunion, il a été décidé qu’ils mentiraient et elle dirait qu’elle avait une réaction allergique », a déclaré Frost.

Après que la jeune fille ait reçu une bourse d’études universitaire, Geddert a appelé son entraîneur et lui a conseillé de retirer la bourse parce qu’elle était «paresseuse et ne voulait pas travailler». Geddert a demandé à l’entraîneur de mettre par écrit qu’il ne l’avait jamais contactée.

Dans un autre cas, il a écarté une fille, l’a qualifiée de « irrespectueuse (juron) » et a dit qu’elle devrait « monter au sommet des chevrons du gymnase, sauter et se suicider ».

Elle a tenté de se suicider après avoir été interrogée par USA Gymnastics au sujet d’une plainte déposée contre Geddert. Elle avait quitté le gymnase l’année précédente, mais était terrifiée par les représailles, a déclaré Frost.

Geddert a dit à une autre fille «d’aller se suicider» après avoir dit à Geddert qu’elle s’était fendue la paume pendant l’entraînement et qu’elle saignait. Elle a dit aux enquêteurs qu’elle était terrifiée par Geddert au point qu’elle avait des terreurs nocturnes.

Une fille a dit aux enquêteurs qu’elle avait tellement peur de Geddert qu’elle vomissait souvent pendant l’entraînement. Elle a fait des cauchemars et a développé une dépression.

La violence physique de Geddert: pousser ou laisser tomber des filles, marcher pieds nus

Les abus subis par les athlètes de Geddert n’étaient pas seulement émotionnels et verbaux. De nombreuses filles se sont également plaintes de violences physiques de sa part.

Il a poussé les filles de la poutre d’équilibre, les a laissées tomber tout en les repérant, les a tirées des barres asymétriques et a marché sur leurs orteils nus avec ses chaussures, a témoigné Frost.

En apercevant une fille sur les barres asymétriques, il a attrapé sa taille et l’a jetée dans les barreaux, frappant son cou et son visage sur la barre basse. Elle est tombée et a heurté le sol, rompant les ganglions lymphatiques du côté droit de son cou, provoquant un œil au beurre noir et déchirant ses muscles abdominaux.

En octobre 2013, Geddert s’est mis en colère et a emmené l’une des filles dans le vestiaire, où il lui a piétiné les orteils, lui a attrapé le bras et l’a jetée contre un mur. Il a nié cela après que l’incident a été signalé à la police. Les procureurs ont refusé de porter plainte; Geddert a plutôt reçu l’ordre de suivre des conseils.

Les athlètes ont déclaré que Geddert était au courant des abus sexuels de Nassar

Bien que Geddert ait déclaré à la police qu’il n’avait aucune connaissance des mauvais traitements infligés par Nassar aux athlètes, cela a été contredit par les informations faisant état de plusieurs filles, a déclaré Frost.

Un athlète a déclaré aux enquêteurs que Geddert se promenait régulièrement pendant le traitement de Nassar à Twistars.

C’est juste une chose sur laquelle Geddert a été accusé d’avoir menti lors de son entretien avec le département de police de l’Université de l’État du Michigan.

Geddert a déclaré à la police qu’il n’avait jamais entendu quelqu’un lui parler des mauvais traitements infligés à Nassar, mais la médaillée d’or olympique McKayla Maroney a déclaré dans une interview de NBC « Dateline » d’avril 2018 qu’elle avait parlé à Geddert et à plusieurs autres gymnastes en 2011 d’un incident où Nassar « est allé par-dessus bord. » Cet exemple d’abus l’a amenée à réaliser que quelque chose n’allait pas.

Maroney a dit à « Dateline » que Geddert était dans la voiture et n’a pas réagi, mais d’autres gymnastes ont eu le souffle coupé.

Geddert a également déclaré à la police que Nassar venait à Twistars une fois par semaine et avait un rôle limité dans le gymnase. Il a nié que Nassar était seul dans le vestiaire avec des gymnastes féminines.

Interrogé sur les traitements intravaginaux, Geddert a déclaré qu’il ne serait pas au courant de cette information, puis a déclaré: «Je pourrais limiter par un raisonnement déductif les athlètes qui auraient pu l’avoir en raison de la nature de leurs blessures, comme une tension aux ischio-jambiers, le bas du dos. blessure ou coccyx cassé … »

Contactez la journaliste Kara Berg au 517-377-1113 ou à [email protected] Suivez-la sur Twitter @ karaberg95.