L’économie s’est-elle mieux comportée sous les présidents démocrates ou républicains au cours du siècle dernier? La réponse sensée peut sembler être: c’est probablement la même chose.

Les présidents, après tout, n’ont qu’un contrôle limité sur l’économie. Ils n’ont pas beaucoup d’influence sur les millions de décisions quotidiennes, prises par les consommateurs et les dirigeants d’entreprise, qui façonnent la croissance économique, les emplois, les revenus et les cours des actions. Au cours d’un siècle, il semble logique que l’économie se soit comportée de la même manière sous les démocrates et les républicains.

Mais ce n’est pas le cas.

L’économie s’est bien mieux comportée sous les démocrates. Le fossé, comme le dit un article universitaire, est «étonnamment grand. » Voici les numéros de titre: