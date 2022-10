Dossiers: des officiers menteurs impunis lors de la mort d’un détenu en 2018

SPRINGFIELD, Illinois (AP) – Trois anciens gardiens de prison de l’Illinois risquent la vie derrière les barreaux après le passage à tabac mortel en 2018 d’un détenu de 65 ans dans une affaire marquée par les mensonges impunis d’autres agents correctionnels qui continuent d’obtenir des augmentations de salaire, des dossiers obtenu par l’Associated Press et les documents judiciaires montrent.

Les jurys ont condamné l’officier du Département des services correctionnels Alex Banta en avril et le lieutenant Todd Sheffler en août pour violations des droits civils fédéraux en grande partie grâce à la coopération du troisième, le Sgt. Willie Heden. Hedden espère une réduction de peine – même s’il a admis avoir menti sur son implication jusqu’à ce qu’il plaide coupable il y a 18 mois.

Mais le récit de Hedden sur ce qui est arrivé au détenu du centre correctionnel de l’ouest de l’Illinois, Larry Earvin, le 17 mai 2018, n’est pas unique. Un témoignage similaire a été offert par six autres agents correctionnels qui travaillent toujours au cachot de Mount Sterling, à 400 kilomètres au sud-ouest de Chicago.

Comme Hedden, tous ont admis sous serment qu’au départ, ils avaient menti aux autorités enquêtant sur la mort d’Earvin, notamment à la police de l’État de l’Illinois et au FBI. Ils ont dissimulé les coups brutaux qui ont eu lieu et ont conduit à la mort d’Earvin six semaines plus tard à la suite d’un traumatisme contondant à la poitrine et à l’abdomen, selon des rapports d’autopsie.

Les documents obtenus par l’AP en vertu de la loi sur la liberté d’information de l’Illinois indiquent qu’aucun des gardes n’a été puni pour la dissimulation. Bien qu’ils aient admis leurs indiscrétions, les lieutenants. Matthew Lindsey et Blake Haubrich, sergents. Derek Hasten, Brett Hendricks et Shawn Volk et l’officier Richard Waterstraat ont prospéré – trois ont été promus, un a été en congé payé et, en moyenne, ils ont vu des augmentations de salaire de près de 30% et des augmentations de prestations de retraite.

Même s’ils étaient licenciés de leur emploi maintenant, ils garderaient l’argent supplémentaire des augmentations de salaire – liées aux promotions ou à un accord contractuel – et les augmentations d’accompagnement des prestations de retraite.

Les numéros de téléphone associés aux agents ne sont pas connectés ou les messages n’ont pas été renvoyés. Aucun n’a répondu à une demande par l’intermédiaire du service correctionnel de leur parler.

La porte-parole des services correctionnels, Naomi Puzzello, a déclaré qu’un examen interne de l’incident d’Earvin avait été reporté jusqu’à ce que l’enquête fédérale soit terminée. Elle a promis que les services correctionnels prendraient «toutes les mesures appropriées» pour punir les fautes. Mais il n’a pas le pouvoir “de prélever les anciens salaires d’un employé ou de porter atteinte à une pension”, a-t-elle déclaré.

Banta et Sheffler sont en détention fédérale, en attente de condamnation – Banta mardi et Sheffler le 6 janvier. La condamnation de Hedden n’a pas été fixée.

Hedden a témoigné en avril qu’il attribuait à “la culture de Western” qui appelait à brutaliser les fauteurs de troubles tout en les escortant jusqu’à l’unité d’isolement utilisée pour discipliner les détenus qui enfreignent les règles ou menacent la sécurité de la prison.

Le directeur de Western a été remplacé en 2020 dans le cadre d’efforts qui, selon le gouverneur JB Pritzker, au printemps dernier, faisaient partie du changement de culture, qui comprenait également des initiatives visant à lutter contre le recours à la force et à établir une approche plus positive envers les détenus.

La responsabilité, cependant, compte également, a déclaré Jennifer Vollen-Katz, directrice exécutive de la John Howard Association, un organisme de surveillance des prisons.

“Il y a un manque inquiétant de transparence autour de la discipline du personnel en ce qui concerne les services correctionnels”, a déclaré Vollen-Katz. “C’est vraiment difficile d’avoir confiance dans le changement de culture… quand vous avez du personnel qui se comporte comme ça et qu’il semble y avoir peu ou pas de répercussions.”

Le ministère de la Justice a également un intérêt. Mentir au FBI est un crime. Timothy Bass, le procureur principal du procureur américain chargé de l’affaire, a déclaré qu’il ne pouvait pas dire s’il y aurait d’autres poursuites.

Les officiers dont les histoires n’ont changé que lorsque l’enquête s’est intensifiée ont été clairs sur leurs raisons lorsqu’ils ont témoigné sous serment lors des procès.

“Il y a une règle non écrite, le dicton qui circule selon lequel” les mouchards se font piquer… “”, a déclaré Volk, expliquant son entretien mensonger avec la police de l’État de l’Illinois la semaine suivant l’incident d’Earvin. “Vous faites partie d’une fraternité avec tout le monde et vous ne voulez pas être le gars qui balance.”

Lindsey était responsable de l’isolement ce jour-là et a témoigné avoir vu Hedden, Sheffler et Banta amener Earvin dans le vestibule de l’unité d’isolement, où il n’y a pas de caméras de sécurité. Il faisait partie de plusieurs témoins qui ont rapporté avoir vu Earvin donner des coups de poing, des coups de pied et piétiner avant de faire signe à Sheffler à travers une fenêtre intérieure de s’arrêter.

Lindsey n’a dit à personne ce qu’il avait vu. Lorsque le FBI a appelé à la fin de l’été 2018, il a menti par « peur de représailles », selon son récent témoignage.

Depuis mai 2018, Lindsey a été promu et son salaire a augmenté de 42 % pour atteindre 105 756 $, selon les dossiers divulgués par Corrections.

Hasten a également déclaré qu’il “avait juste peur des représailles”, ajoutant que sa femme travaillait également à la prison. Son salaire a augmenté de 17% pour atteindre près de 79 000 $, même après avoir volontairement changé pour un emploi moins bien rémunéré chez Western.

Hendricks et Volk étaient également dans le vestibule de ségrégation avec Sheffler, Hedden et Banta. Hendricks a témoigné qu’il avait été choqué par la violence contre Earvin, qui était menotté derrière le dos et face contre terre. Mais lorsqu’on lui a demandé pourquoi il avait menti aux enquêteurs, il a admis : “Je ne voulais pas dénoncer mon collègue.”

Hendricks a depuis reçu une promotion et des augmentations de salaire totalisant près de 30 %.

Lorsque des policiers de l’État ont parlé à Haubrich, ils se sont concentrés sur le traitement brutal d’Earvin qui a commencé dans son logement. Ils ignoraient que cela s’était poursuivi dans l’entrée de la ségrégation. Mais comme Hendricks, Haubrich n’a rien dit de la brutalité qu’il avait vue parce qu’il « couvrait le dos de mes collègues officiers et frères ».

Haubrich est en congé payé de la prison depuis mai 2018, voyant son salaire augmenter de près de 30 % pour atteindre 96 396 $. C’est également le cas du lieutenant Benjamin Burnett, escorté hors de la prison quelques jours après l’attaque avec Haubrich, ainsi que Hedden et Banta.

Waterstraat, qui a été promu avec une augmentation de salaire de 44%, n’a pas été clair avec les autorités avant d’être confronté à un grand jury.

La chercheuse AP Jennifer Farrar à New York a contribué.

