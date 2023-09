Dossiers d’affaires | Actualités, Sports, Emplois

MERCY HEALTH GAGNE L’ACCRÉDITATION DE LABORATOIRE : Mercy Health a récemment obtenu la plus haute désignation d’accréditation de laboratoire d’électrodiagnostic (EDX) décernée par l’Association américaine de médecine neuromusculaire et d’électrodiagnostic — Accréditation de laboratoire avec statut exemplaire. La réaccréditation est valable jusqu’en 2027.

Mercy Health est accréditée depuis mai 2012 et est l’un des huit laboratoires accrédités de l’Ohio.

La médecine EDX est une sous-spécialité qui se concentre sur le système nerveux et diagnostique la cause des symptômes liés aux déficiences neurologiques, neuromusculaires et musculaires. EDX est utilisé pour évaluer les nerfs et les muscles d’un patient afin de traiter la douleur, les picotements, les engourdissements, la faiblesse, les crampes et bien plus encore.

L’accréditation des laboratoires EDX reconnaît les laboratoires qui maintiennent le plus haut niveau de qualité, de performance et d’intégrité sur la base des normes professionnelles de l’association. Les normes évaluent les services de diagnostic et les opérations cliniques essentielles à la fourniture de soins de qualité aux patients.

FIRSTENERGY SÉLECTIONNÉ : Pour la cinquième année consécutive, FirstEnergy Corp. a été désignée par le magazine Site Selection comme l’un des principaux services publics du pays en matière de promotion du développement économique, contribuant à attirer plus de 12 000 nouveaux emplois et 7,3 milliards de dollars en installations d’entreprises tierces. investissement dans sa zone de service de six États, qui comprend l’Ohio, en 2022.

Vingt lauréats du prix Site Selection ont été choisis parmi plus de 3 300 entreprises et coopératives d’électricité à travers le pays. Ils ont été reconnus pour avoir complété la fourniture d’énergie fiable à leurs clients par une approche pratique visant à encourager le développement commercial dans leurs domaines opérationnels.

L’équipe de développement économique de FirstEnergy a influencé 86 projets majeurs en 2022.

L’entreprise a été récompensée 19 fois au cours des 21 dernières années par Site Selection.

LE COURS RECONNAÎT LES EMPLOYÉS : Le parcours de golf Kennsington, 4171 Westford Place, Canfield, a récemment célébré le dévouement de son surintendant du golf, Sean Novotny, et de son équipe d’entretien du terrain avec un « Merci à un surintendant Day. »

En reconnaissance du personnel, ainsi que de l’équipe d’horticulture et d’aménagement paysager de Kennsington, chaque employé a reçu une carte-cadeau de Kennsington Grille.

Le Kennsington Golf Club est un parcours de golf public de 18 trous, par 71, conçu par l’architecte de golf primé Brian Huntley. Le parcours est de 7 044 mètres. Kennsington Grille est situé juste à côté du green du club-house.

AIM INNOVATE : Aim Transportation Solutions, dont le siège est à Youngstown, a lancé une fonction de sauvetage routier sur son application pour smartphone, Aim Navigator.

La fonction, qui rationalise la façon dont les conducteurs des clients Aim demandent un service routier, a attiré l’attention du Commercial Carrier Journal, qui a récemment présenté le module complémentaire Aim Navigator.

La fonction permet aux conducteurs d’envoyer des SMS avec le service de secours routier d’Aim et peut traduire des langues en temps réel.

Aim Navigator permet également aux conducteurs et aux clients de compléter, soumettre, stocker et récupérer leurs rapports d’inspection de véhicule de conducteur ; il fournit des mises à jour en temps réel sur l’état des livraisons gérées par Aim Integrated Logistics, y compris les heures d’arrivée estimées et les emplacements actuels ; et donne aux clients des aperçus de l’économie de carburant, du coût par arrêt et du coût par mile.

UNE ENTREPRISE LOCALE PRÉSENTE À LA CONFÉRENCE : Des représentants de Farris Marketing à Boardman ont présenté une séance de formation spéciale pour les participants à la conférence 2023 Ohio Needs Transit et à l’exposition OPTA la semaine dernière à Columbus.

Organisé par l’Ohio Public Transit Association (OPTA), il a réuni plus de 400 professionnels du transport en commun des 63 agences de transport en commun de l’Ohio à travers l’État.

George Farris, PDG de Farris Marketing, et Makenna Ozenghar, vice-président du service client, ont été invités à présenter au groupe leur expérience de travail avec des clients d’agences de service public à travers les États-Unis. Ils ont présenté un cours intitulé « Créer de la valeur de marque grâce à l’engagement communautaire. »

Plus tôt cette année, Farris a remporté un prix national de l’American Public Transportation Association au nom de son client Western Reserve Transit Authority pour la première place dans la catégorie Initiative de communication éducative et événement spécial.

UNE SORTIE COLLECTE DES FONDS POUR L’EGCC : L’Eastern Gateway Community College, qui possède un campus au centre-ville de Youngstown, a collecté 22 000 $ au profit du Fonds de soutien aux étudiants pour la réussite scolaire et professionnelle lors de la troisième sortie de golf annuelle du collège qui s’est tenue récemment au parcours de golf Knoll Run à Lowellville.

Eastern Gateway est un établissement d’enseignement supérieur public et accrédité qui se consacre à fournir un diplôme universitaire sans dette aux étudiants des comtés de Columbiana, Jefferson, Mahoning et Trumbull, de l’Ohio et d’autres endroits.

De nouvelles entreprises

DEUX OUVERTS À EWM : Deux nouvelles entreprises du complexe Eastwood Mall ont célébré leur grande ouverture la semaine dernière.

McAlister’s Deli, qui propose un menu de sandwichs, de patates douces, de salades et de thé sucré, et Auto Evolution / Noel’s Car Toys, qui propose des services d’esthétique et des produits après-vente pour véhicules de toutes sortes, ont ouvert leurs portes dans la section nouvellement aménagée du complexe près de Celui de Boscov.

Les gens en mouvement

NOUVEAU DIRECTEUR CHEZ BRITE : BRITE Energy Innovators à Warren a nommé Victoria Rusu au poste de nouvelle directrice des partenariats stratégiques de l’organisation, rôle dans lequel elle travaillera au développement de relations qui font progresser la révolution énergétique dans l’Ohio et le Midwest.

Son expérience comprend des postes dans le développement communautaire, le marketing, les startups technologiques, les efforts entrepreneuriaux, l’administration à but non lucratif, les partenariats communautaires internationaux et le développement d’entreprise mondial.

Elle est diplômée de la Youngstown State University, avec une licence en sciences politiques et une maîtrise en administration des affaires.

FARMERS Agrandit son équipe d’assurance : La Banque Nationale Farmers, basée à Canfield, a récemment embauché Joseph Pinciaro Jr. pour travailler en tant que représentant en assurance basé à Boardman.

Pinciaro, diplômé de la Youngstown State University, se spécialise dans l’assurance commerciale, personnelle et vie.

Il est président de la Boardman Football Alumni Association et trésorier des Boardman Soccer Boosters.

Soumettez les éléments relatifs aux dossiers d’affaires, aux nouvelles entreprises et aux personnes en déplacement avant 16 heures le jeudi. Envoyez un e-mail à [email protected].







Les dernières nouvelles du jour et bien plus encore dans votre boîte de réception